Мережа «Аптека 9-1-1» зупинила роботу двох мобільних аптек, що забезпечували ліками мешканців прифронтових і віддалених населених пунктів. Причина – законодавчі зміни, які погіршили фінансові можливості проєкту, йдеться у пресрелізі мережі.

Деталі

Соціальний проєкт мобільних аптечних пунктів (МАПів) компанія запустила у січні 2024 року в Харківській, Херсонській та Сумській областях, щоб забезпечити доступ до ліків у селах без стаціонарних аптек, зокрема у прифронтових громадах.

Проте останні законодавчі нововведення на фармацевтичному ринку України, зокрема, посилення регуляції та скасування маркетингових договорів, негативно вплинули на фінансові надходження від стаціонарних аптечних закладів, коштом яких мережа ʼАптека 9-1-1ʼ фінансувала МАПи.

Як пояснила компанія, утримання однієї мобільної аптеки коштує близько 100 000 грн на місяць, але продажі не покривають витрат.

Додатково на собівартість впливають вимоги щодо спеціального холодильного обладнання, генераторів, Starlink і навіть засобів радіоелектронної боротьби. Вартість однієї повністю обладнаної аптечної автівки становить 1,45 млн грн.

15 липня мережа зупинила роботу мобільної аптеки на Херсонщині, а 29 липня – на Харківщині. У Херсонській області без доступу до ліків залишилися жителі 52 населених пунктів семи громад. На Харківщині наразі працює лише один МАП, що обслуговує 92 селища, але тепер він зможе приїжджати до кожного з них не частіше ніж раз на 17 днів. Через критичну ситуацію з фінансуванням існує ризик його повної зупинки, зазначила компанія.

Контекст

За даними МОЗ, в селах і селищах міського типу працюють близько 5700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів.

У серпні минулого року Кабмін дозволив ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.

Така ініціатива дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків, зазначали у МОЗ.

Мережа «Аптека 9-1-1» створена у 1996 році сім’єю Данієлян із Харкова. До 2022-го майже третина з 1200 аптек «9-1-1» знаходилися в Харківській області, через що компанія сильно постраждала від бойових дій. Втратила понад 350 торгових точок, ще 169 аптек знаходилися на окупованій території.

Проте компанія швидко відновлюється. Мережа налічує понад 1600 точок не лише під вивіскою «Аптека 9-1-1», а й «Аптека оптових ц..», «Аптека низькі ц.. №1» тощо.