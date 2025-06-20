Державна податкова служба (ДПС) з початку року провела 910 перевірок у медичній сфері, зокрема в аптеках та інших закладах, що реалізують лікарські засоби й медичні вироби. Виявлено понад 1700 порушень податкового та іншого законодавства, а загальна сума штрафів становить 19,1 млн грн, повідомили в ДПС.

Основні порушення:

здійснення розрахунків без використання РРО/ПРРО та невидача фіскальних чеків;

недотримання порядку обліку товарних запасів;

використання неоформленої робочої сили.

Податківці склали протоколи про адміністративні порушення щодо посадовців підприємств. Зокрема:

На Київщині аптечний склад ТОВ працював без РРО/ПРРО та не надав усіх документів для перевірки. Штраф – 53 800 грн.

На Івано-Франківщині ФОП, що працює в аптеці, порушив порядок обліку товарних запасів. Штраф – 51 800 грн.

На Кіровоградщині ТОВ, що керує аптекою, не використовувало РРО/ПРРО, порушило облік товарів і не надало всіх документів. Штраф – 36 300 грн.

ДПС закликає суб’єктів господарювання у медичній сфері дотримуватися законодавства.

Контекст

У жовтні 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №1154, яка посилила контроль за перевіркою податкових накладних, що призвело до блокування понад 1 млн накладних. Бізнес скаржився, що обмеження зачіпають не лише сумнівні операції, а й діяльність чесних компаній.

За даними Державної податкової служби, у лютому 2025 року частка заблокованих накладних скоротилася майже удвічі – до 0,39%. З початку року 9300 суб’єктів господарювання виключили з категорії ризикових.

У березні ДПС запропонувала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних, направивши пропозиції до Міністерства фінансів. Очікується, що оновлення постанови №1165 зменшить кількість блокувань.