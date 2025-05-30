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Аптечні асоціації заявили про зрив компромісу щодо ціноутворення з боку МОЗ

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Аптечні асоціації фармгалузі виступили проти нової редакції постанови МОЗ, яка передбачає зміну розподілу маркетингових витрат. Про це йдеться у спільній заяві пʼяти профільних організацій, в одну з яких входять, зокрема, мережі «Аптека 9-1-1», «Аптека АНЦ» і «Подорожник».

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Ключові факти

  • У березні аптечні мережі, дистриб’ютори ліків, фармвиробники, МОЗ та податкова погодили проєкт постанови, яка мала дозволити аптекам отримувати від виробників не більше 12% від загального обсягу роздрібних продажів аптеки у вигляді маркетингових платежів. Це компромісне рішення базувалося на публічних обговореннях, відкритих нарадах і фінансових розрахунках аптек по всій Україні, пояснюють у спільній заяві учасники аптечного ринку.
  • 26 травня МОЗ представило іншу версію постанови. «Після тримісячної роботи над фінальним проєктом, була надана чергова редакція Порядку від міністерства в інтересах одного виробника, що повністю суперечить узгодженим позиціям», – зазначено в заяві. 
  • В документі виробника не назвали, втім 26 травня нову редакції реформи охорони здоровʼя підтримали лише «Дарниця» та «Інтерхім».
  • Згідно заяви, аптеки більше не зможуть ініціювати маркетингову співпрацю з виробниками. Запропоновані зміни також передбачають обмеження на маркетингові платежі до 18% від обсягів продажів виробників за попередній квартал, але тільки для безрецептурних препаратів, та до 2% – для рецептурних, пояснюють Forbes Ukraine у пресслужбі Аптечної професійної асоціації України (АПАУ). «В реальному підсумку це становитиме близько 5% від доходу аптеки», – додають в АПАУ.
  • Представники аптечного бізнесу називають нову версію «бюрократичною» та «нереалістичною» і такі, що не зменшують вартість ліків.

Контекст

З 1 березня рішенням РНБО і постанова Кабміну ціни на 100 найпопулярніших ліків знизили на 30%. Також на фармринку вводиться низка обмежень для аптечних мереж і дистриб’юторів. Так, з 1 березня 2025-го аптеки не можуть отримувати маркетингові платежі при продажу ліків – як рецептурних, так і безрецептурних. Йдеться про виплати з боку фармвиробників аптекам за кожну продану упаковку ліків, пояснювала у березні Forbes Ukraine членкиня ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» Катерина Загорій. Загалом по ринку такі платежі досягають 17–25% від вартості однієї упаковки.

Нарада щодо реформи охорони здоровʼя відбулася 26 травня у Zoom. Під час обговорень бізнесу з міністром Віктором Ляшком питань реформи, користувач з іменем власника «Дарниці» Гліба Загорія залишив провокативне повідомлення в чаті. «Все уже вирішено», – написав у загальний чат користвувач із псевдонімом Гліб Загорій. Повідомлення представник «Дарниці» назвав провокацією та закликав ідентифікувати зловмисника.

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