АРМА оголосило конкурс на управителя частки російського фармгіганта у «Вента ЛТД»

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління корпоративними правами ТОВ «Вента ЛТД» у вигляді 24% статутного капіталу підприємства, повідомила пресслужба 22 квітня. Актив вже на Prozorro.

Ключові факти

Російська частка в ТОВ «Вента ЛТД» потрапила під арешт у рамках кримінального провадження про розтрату майна, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та колабораціонізм (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.111-2 КК України).

За даними слідства, службові особи арештованого підприємства мають безпосередній звʼязок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.

Участь у конкурсі можуть усі охочі на платформі Prozorro, АРМА заявило, що гарантує прозорий відбір управителя та ретельну перевірку всіх кандидатів.​​​​​​​​​​​​​​​​

Контекст

ТОВ «Вента ЛТД» було створено у Дніпрі в січні 1995 року. Компанія займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить до трійки лідерів у цій сфері.

Влітку 2022 року компанія передала в управління АРМА корпоративні права на частку, що належить російським акціонерам ‐ одному з найбільших фармдистриб’юторів РФ – компанії «Катрен». Його частка складає 24%. Передача частки відбулася згідно з ухвалою суду в порядку кримінального провадження.

Виторг компанії у 2023-му становив 8,5 млрд грн, прибуток – 0,2 мдрд грн.