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АРМА передало в управління Будинок профспілок на столичному Майдані

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Будинок профспілок (по центру) з висоти пташиного польоту /Getty Images

Будинок профспілок (по центру) з висоти пташиного польоту Фото Getty Images

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір управління з переможцем конкурсу щодо Будинку профспілок, що на Майдані незалежності. Управителем став консорціум «Управляюча компанія «КАМпарітет», йдеться у повідомленні АРМА. 

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Деталі

  • АРМА зазначило, що передача будівлі площею понад 13 892 кв м відбулася у передбачену законом процедуру: було проведено незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість активу на рівні 850 млн грн, а згодом – відкритий конкурс на платформі Prozorro.
  • «Управляюча компанія «КАМпарітет» зареєстрована у Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Засновниками є три компанії – «Управляюча компанія Євро-сервіс», «Паркінг Комфорт» та «Беррі Хаб Плюс». Власники «УК «КАМпарітет» – Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.
  • За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об’єктом буде спрямовуватись до Державного бюджету України. Незалежно від фінансової успішності управління, держава щомісячно отримуватиме гарантований платіж у розмірі майже 1,6 млн грн в тому числі за рахунок власних коштів управителя, зазначило АРМА.

Контекст

Будинок профспілок України – адмінбудівля, у якій були розташовані Федерація профспілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів у лютому 2014 року. Протягом 2016–2018 років був повністю відновлений приватним інвестором.

Наприкінці 2020 року Печерський районний суд Києва арештував нерухомість Федерації профспілок України: Будинок профспілок, включаючи бізнес-центр (БЦ) Maidan Plaza та інші обʼєкти в рамках справи про привласнення державного майна.

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