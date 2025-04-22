АРМА передало в управління Будинок профспілок на столичному Майдані

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір управління з переможцем конкурсу щодо Будинку профспілок, що на Майдані незалежності. Управителем став консорціум «Управляюча компанія «КАМпарітет», йдеться у повідомленні АРМА.

Деталі

АРМА зазначило, що передача будівлі площею понад 13 892 кв м відбулася у передбачену законом процедуру: було проведено незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість активу на рівні 850 млн грн, а згодом – відкритий конкурс на платформі Prozorro.

«Управляюча компанія «КАМпарітет» зареєстрована у Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Засновниками є три компанії – «Управляюча компанія Євро-сервіс», «Паркінг Комфорт» та «Беррі Хаб Плюс». Власники «УК «КАМпарітет» – Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об’єктом буде спрямовуватись до Державного бюджету України. Незалежно від фінансової успішності управління, держава щомісячно отримуватиме гарантований платіж у розмірі майже 1,6 млн грн в тому числі за рахунок власних коштів управителя, зазначило АРМА.

Контекст

Будинок профспілок України – адмінбудівля, у якій були розташовані Федерація профспілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів у лютому 2014 року. Протягом 2016–2018 років був повністю відновлений приватним інвестором.

Наприкінці 2020 року Печерський районний суд Києва арештував нерухомість Федерації профспілок України: Будинок профспілок, включаючи бізнес-центр (БЦ) Maidan Plaza та інші обʼєкти в рамках справи про привласнення державного майна.