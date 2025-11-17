Аудит НАЕК «Енергоатом» уже розпочався, і проміжні результати аудиту очікують у грудні. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 17 листопада.

Деталі

Всі матеріали буде спрямовано до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.

Паралельно Держаудитслужба готує аудит інших держпідприємств: ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ «Центренерго», АТ «Укргазвидобування».

Прем’єрка наголосила, що уряд очікує щомісячних звітів про перебіг перевірок протягом усього періоду та оперативно реагуватиме на будь-які порушення. Головна мета – забезпечити повну прозорість державних компаній.

«Енергоатому» належать чотири атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька.

Контекст

13 листопада прем’єрка Юлія Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі. Того ж дня вона внесла до Верховної Ради подання про звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики та Світлани Гринчук з посади міністра юстиції.

Водночас Тимофій Милованов, колишній радник керівника ОП Андрія Єрмака (2020–2021), ексчлен наглядових рад «Енергоатома» й «Укроборонпрому», а нині президент Київської школи економіки, залишає наглядову раду «Укроборонпрому» (раніше він уже вийшов із наглядової ради «Енергоатома»).

Конкурс на посаду керівника ТОВ «Оператор ГТС України» зупинено, повідомила Свириденко. Причина – оприлюднення НАБУ матеріалів щодо можливих зловживань у НАЕК «Енергоатом», де фігурує одна з фіналісток конкурсу. За її словами, продовження відбору у таких умовах суперечить принципам прозорості й доброчесності. Процедуру відновлять після додаткової перевірки всіх кандидатів.

16 листопада прем’єр-міністерка повідомила, що Кабмін готує рішення про оновлення складу низки державних органів енергетичної сфери: НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Держенергонагляду та Фонду державного майна.

Також в АРМА буде проведено внутрішню перевірку співробітників, які згадуються в матеріалах НАБУ, і ухвалено відповідні кадрові рішення.