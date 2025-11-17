Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Аудит НАЭК «Энергоатом» начался. Промежуточные результаты проверки ожидаются в декабре

Forbes

1 хв читання

Аудит НАЭК «Энергоатом» уже начат, и промежуточные результаты аудита ожидаются в декабре. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 17 ноября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Все материалы будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования.
  • Параллельно Госаудитслужба готовит аудит других госпредприятий: ООО «Оператор ГТС Украины», ПАО «Центрэнерго», АО «Укргаздобыча».
  • Премьер подчеркнула, что правительство ожидает ежемесячных отчетов о ходе проверок в течение всего периода и будет оперативно реагировать на любые нарушения. Главная цель – обеспечить полную прозрачность государственных компаний.
  • «Энергоатому» принадлежат четыре атомные электростанции: Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая.

Контекст

13 ноября премьер-министр Юлия Свириденко объявила о начале комплексного аудита всех государственных компаний Украины с особым фокусом на энергетическом секторе. В тот же день она внесла в Верховную Раду представление об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики и Светланы Гринчук с должности министра юстиции.

В то же время Тимофей Милованов, бывший советник руководителя ОП Андрея Ермака (2020–2021), экс-член наблюдательных советов «Энергоатома» и «Укроборонпрома», а ныне президент Киевской школы экономики, покидает наблюдательный совет «Укроборонпрома» (ранее он уже вышел из наблюдательного совета «Энергоатома»).

Конкурс на должность руководителя ООО «Оператор ГТС Украины» приостановлен, сообщила Свириденко. Причина – обнародование НАБУ материалов о возможных злоупотреблениях в НАЭК «Энергоатом», где фигурирует одна из финалисток конкурса. По ее словам, продление отбора в таких условиях противоречит принципам прозрачности и добропорядочности. Процедура возобновится после дополнительной проверки всех кандидатов.

16 ноября премьер-министр сообщила, что Кабмин готовит решение об обновлении состава ряда государственных органов энергетической сферы : НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования, Госэнергонадзора и Фонда госимущества.

Также в АРМА будет проведена внутренняя проверка сотрудников, упоминаемых в материалах НАБУ, и приняты соответствующие кадровые решения.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні