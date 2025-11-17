Аудит НАЭК «Энергоатом» уже начат, и промежуточные результаты аудита ожидаются в декабре. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 17 ноября.

Подробности

Все материалы будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования.

Параллельно Госаудитслужба готовит аудит других госпредприятий: ООО «Оператор ГТС Украины», ПАО «Центрэнерго», АО «Укргаздобыча».

Премьер подчеркнула, что правительство ожидает ежемесячных отчетов о ходе проверок в течение всего периода и будет оперативно реагировать на любые нарушения. Главная цель – обеспечить полную прозрачность государственных компаний.

«Энергоатому» принадлежат четыре атомные электростанции: Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая.

Контекст

13 ноября премьер-министр Юлия Свириденко объявила о начале комплексного аудита всех государственных компаний Украины с особым фокусом на энергетическом секторе. В тот же день она внесла в Верховную Раду представление об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики и Светланы Гринчук с должности министра юстиции.

В то же время Тимофей Милованов, бывший советник руководителя ОП Андрея Ермака (2020–2021), экс-член наблюдательных советов «Энергоатома» и «Укроборонпрома», а ныне президент Киевской школы экономики, покидает наблюдательный совет «Укроборонпрома» (ранее он уже вышел из наблюдательного совета «Энергоатома»).

Конкурс на должность руководителя ООО «Оператор ГТС Украины» приостановлен, сообщила Свириденко. Причина – обнародование НАБУ материалов о возможных злоупотреблениях в НАЭК «Энергоатом», где фигурирует одна из финалисток конкурса. По ее словам, продление отбора в таких условиях противоречит принципам прозрачности и добропорядочности. Процедура возобновится после дополнительной проверки всех кандидатов.

16 ноября премьер-министр сообщила, что Кабмин готовит решение об обновлении состава ряда государственных органов энергетической сферы : НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования, Госэнергонадзора и Фонда госимущества.

Также в АРМА будет проведена внутренняя проверка сотрудников, упоминаемых в материалах НАБУ, и приняты соответствующие кадровые решения.