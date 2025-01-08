«Автомагістраль-Південь» завершила модернізацію пункту пропуску на кордоні з Польщею (фото)

Модернізація пунктів пропуску є частиною постійної підтримки USAID, спрямованої на збільшення обсягів торгівлі, підвищення ефективності експорту та зниження його витрат.

Дорожньо-будівельна компанія «Автомагістраль-Південь» завершила модернізацію автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне», повідомляє компанія 8 січня. Це вже другий реалізований об’єкт в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка України».

Ключові факти

Компанія підсилила дорожню основу шляхом холодного ресайклінгу, замінила дорожнє покриття, відремонтувала металоконструкції, замінила шлагбауми, відновила системи відводу дощової води і нанесла розмітки.

USAID підтримує модернізацію інфраструктури на ключових прикордонних пунктах пропуску (ППП) на українському кордоні. Завдяки проєкту «Економічна підтримка України» було покращено стан дорожнього покриття, оптимізовано потік транспорту та підвищено загальну функціональність на кордонах з Польщею, Словаччиною, Молдовою, Угорщиною та Румунією.

Фото: «Автомагістраль-Південь» Фото: «Автомагістраль-Південь» Фото: «Автомагістраль-Південь» Фото: «Автомагістраль-Південь» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У 2022 році компанія модернізувала пункт пропуску «Краковець-Корчова». Були оновлені смуги руху для легковиків , модернізувані павільйони для митного та паспортного контролю, розширена під’їзна автодорога, побудований новий автобусний термінал, влаштовані тротуари з бруківки. Поруч побудували майданчик площею 1,7 га для відстою великогабаритного транспорту. У Чернівецькій області протягом 2022-2023 років «Автомагістраль-Південь» провела реконструкцію 7-кілометрової ділянки дороги Т-26-08 до пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус».

В минулому році «Автомагістраль-Південь» завершила модернізацію пункту пропуску «Чоп-Захонь».

4 жовтня 2024 року слідчі та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели обшуки в компанії «Автомагістраль-Південь» – головного підрядника ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». Компанію підозрюють у «порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін», що нібито призвело до збитків держбюджету на 1 млрд грн. Через слідчі дії зупинила роботи на об’єктах фортифікацій вздовж лінії фронту.

Forbes Ukraine зібрав 10 найдорожчих інфраструктурних проєктів 2024 року. Хто на них заробив – читайте тут.