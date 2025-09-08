Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Гроші для бізнесу. ПриватБанк та IFC запускають перші спільні програми на $120 млн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

ПриватБанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розпочинають системну співпрацю /Пресслужба ПриватБанку

ПриватБанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розпочинають системну співпрацю Фото Пресслужба ПриватБанку

ПриватБанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали перші угоди про співпрацю, які відкриють доступ українським компаніям до нових фінансових інструментів, повідомила пресслужба банку. Йдеться про механізми розподілу ризиків на $100 млн для кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу, а також гарантійну лінію для торговельного фінансування на $20 млн.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Угода про розподіл ризиків допоможе розширити кредитування малого і середнього бізнесу у різних секторах, зокрема в аграрному секторі, переробній промисловості, логістиці. Окремий акцент буде на бізнесах, які заснували жінки. Очікується, що такі кредити складуть 35% портфелю.
  • IFC візьме на себе до 50% ризику за кредитами, з максимальною сумою у $50 млн. Кредити надаватимуться компаніям з чисельністю менше ніж 250 працівників та річним доходом до €50 млн.
  • Друга угода – про приєднання ПриватБанку до Глобальної програми торговельного фінансування IFC (GTFP). У її межах банк отримає гарантійну лінію на $20 млн, що допоможе підтримати український експорт та імпорт і розширити партнерства з міжнародними банками.
  • «Це по-справжньому історична подія. Партнерство з IFC масштабуватиме можливості кредитування та зробить його більш доступним», – зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.
  • За словами регіональної директорки IFC в Європі Інес Роша, угоди покликані дати новий поштовх українським підприємцям, особливо малим компаніям та бізнесам, створеним жінками. Загалом програма IFC з розподілу ризиків в Україні може забезпечити доступ бізнесу до кредитів на близько $1 млрд, йдеться у повідомленні.
  • За останні вісім місяців кредитний портфель ПриватБанку для бізнесу зріс на 40,1%, зазначили у банку.

Контекст

Малий та мікробізнес в Україні стикаються з серйозним дефіцитом обігових коштів, особливо в умовах війни. Проблема загострюється через обмежений доступ до фінансування, падіння попиту, руйнування інфраструктури та ускладнені логістичні ланцюги. 

У 2024 році 63% малих та мікробізнесів повідомляли про брак обігових коштів як одну з головних перешкод для діяльності (опитування ЄБРР та Advanter Group).

40% мікробізнесів у 2022–2023 роках були на межі закриття через неможливість покрити операційні витрати. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні