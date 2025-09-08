ПриватБанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали перші угоди про співпрацю, які відкриють доступ українським компаніям до нових фінансових інструментів, повідомила пресслужба банку. Йдеться про механізми розподілу ризиків на $100 млн для кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу, а також гарантійну лінію для торговельного фінансування на $20 млн.

Деталі

Угода про розподіл ризиків допоможе розширити кредитування малого і середнього бізнесу у різних секторах, зокрема в аграрному секторі, переробній промисловості, логістиці. Окремий акцент буде на бізнесах, які заснували жінки. Очікується, що такі кредити складуть 35% портфелю.

IFC візьме на себе до 50% ризику за кредитами, з максимальною сумою у $50 млн. Кредити надаватимуться компаніям з чисельністю менше ніж 250 працівників та річним доходом до €50 млн.

Друга угода – про приєднання ПриватБанку до Глобальної програми торговельного фінансування IFC (GTFP). У її межах банк отримає гарантійну лінію на $20 млн, що допоможе підтримати український експорт та імпорт і розширити партнерства з міжнародними банками.

«Це по-справжньому історична подія. Партнерство з IFC масштабуватиме можливості кредитування та зробить його більш доступним», – зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

За словами регіональної директорки IFC в Європі Інес Роша, угоди покликані дати новий поштовх українським підприємцям, особливо малим компаніям та бізнесам, створеним жінками. Загалом програма IFC з розподілу ризиків в Україні може забезпечити доступ бізнесу до кредитів на близько $1 млрд, йдеться у повідомленні.

За останні вісім місяців кредитний портфель ПриватБанку для бізнесу зріс на 40,1%, зазначили у банку.

Контекст

Малий та мікробізнес в Україні стикаються з серйозним дефіцитом обігових коштів, особливо в умовах війни. Проблема загострюється через обмежений доступ до фінансування, падіння попиту, руйнування інфраструктури та ускладнені логістичні ланцюги.

У 2024 році 63% малих та мікробізнесів повідомляли про брак обігових коштів як одну з головних перешкод для діяльності (опитування ЄБРР та Advanter Group).

40% мікробізнесів у 2022–2023 роках були на межі закриття через неможливість покрити операційні витрати.