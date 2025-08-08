Арбітражний трибунал, утворений під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) остаточно припинив провадження у справі Gilward Investments B.V. проти України. Позов на $700 млн, який подавали компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським Георгієм Гуртовим, було зупинено через несплату обов’язкового арбітражного збору. Про це 8 серпня повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Деталі

У позові, який будо подано ще у 2015 році, йшлося про нібито протиправні дії державних органів України, які призвели до банкрутства авіакомпанії «Аеросвіт». Серед претензій були обмеження доступу до міжнародних маршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав без підстав, бездіяльність Фонду держмайна, експропріація землі в аеропорту «Бориспіль», затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства.

У 2017 році провадження розділили на дві фази – юрисдикційну та розгляд по суті. Через війну в Україні провадження було тимчасово зупинене у квітні 2022 року, а у травні 2023-го поновлене.

У березні 2024 року Мінʼюст разом із юридичними радниками подав відзив, у якому довів, що банкрутство «Аеросвіту» спричинили внутрішні проблеми компанії та дії осіб, пов’язаних із позивачем, а не державне втручання.

Упродовж 2024 року сторони обмінювалися документами, проте позивач не надав усіх потрібних доказів, незважаючи на рішення трибуналу.

У липні 2024-го трибунал встановив графік процесуальних дій, але позивач неодноразово просив про перенесення строків, посилаючись на відсутність доступу до Коломойського, який перебував під вартою. Мінʼюст підтвердив, що доступ був.

Трибунал зобов’язав сплатити арбітражний збір у $150 000 до 12 листопада 2024 року, але позивач цього не зробив. Унаслідок цього провадження було припинено у січні 2025 року, а тепер – остаточно закрите.

Контекст

Українська авіакомпанія «Аеросвіт», заснована в 1994 році, зіткнулася з фінансовими труднощами у 2012 році через борги на суму близько 8,4 млрд грн, включаючи невиплати зарплат та зобов’язання перед кредиторами, зокрема ПриватБанком. Корпоративні конфлікти між акціонерами, зокрема пов’язаними з Ігорем Коломойським, погіршили ситуацію.

27 грудня 2012 року «Аеросвіт» подав заяву про банкрутство до Господарського суду Київської області, і провадження розпочалося 29 грудня. У січні 2013 року аеропорт «Бориспіль» призупинив обслуговування рейсів через борги. «Аеросвіт» припинив рейси, а його маршрути частково перейняли інші авіакомпанії, зокрема МАУ.