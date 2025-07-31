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ПриватБанк у жовтні може розпочати стягнення активів Коломойського та Боголюбова на $2 млрд. Чи буде їм чим розрахуватися?

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Чим володіють Коломойський та Боголюбов? /Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Чим володіють Коломойський та Боголюбов? Фото Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

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Високий суд Лондона наприкінці липня зобовʼязав ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова компенсувати виведені з банку близько $2 млрд. Які гроші й активи може отримати ПриватБанк?

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Ігор Коломойський, 62, та Геннадій Боголюбов, 63, програли ПриватБанку у восьмирічній судовій битві. Тепер бізнесмени мають компенсувати виведені з банку кошти.

Йдеться про «чисту» суму в $1,7 млрд. Однак остаточний чек суд визначить у жовтні. Сума може зрости, оскільки бізнесмени мають сплатити судовий збір та відсотки.

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