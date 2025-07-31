Високий суд Лондона наприкінці липня зобовʼязав ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова компенсувати виведені з банку близько $2 млрд. Які гроші й активи може отримати ПриватБанк?

Ігор Коломойський, 62, та Геннадій Боголюбов, 63, програли ПриватБанку у восьмирічній судовій битві. Тепер бізнесмени мають компенсувати виведені з банку кошти.

Йдеться про «чисту» суму в $1,7 млрд. Однак остаточний чек суд визначить у жовтні. Сума може зрости, оскільки бізнесмени мають сплатити судовий збір та відсотки.