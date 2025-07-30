ПриватБанк отримав довгоочікуване рішення іноземного суду у справі проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – Високий суд Лондона став на бік держбанку і зобовʼязав ексвласників компенсувати виведені звідти кошти. Поки йдеться про $1,7 млрд, але з процентами сума, ймовірно, перевищить $2 млрд. Проте це ще не останній судовий розгляд у цій справі. Детальний розбір багаторічної баталії державного ПриватБанку та ексакціонерів