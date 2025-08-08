Forbes Digital підписка
Банкротство «Аэросвита». Международный арбитраж прекратил производство по иску Коломойского к Украине на $700 млн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Арбитражный трибунал, созданный под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), окончательно прекратил производство по делу Gilward Investments BV против Украины. Иск на $700 млн, который подавали компании, связанные с Игорем Коломойским и Георгием Гуртовым, был остановлен из-за неуплаты обязательного арбитражного сбора. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Минюста.

Подробности

  • В иске, который был подан еще в 2015 году, речь шла о якобы противоправных действиях государственных органов Украины, которые привели к банкротству авиакомпании «Аэросвит». Среди претензий были ограничение доступа к международным маршрутам, предоставление конкуренту (МАУ) исключительных прав без оснований, бездействие Фонда госимущества, экспроприация земли в аэропорту Борисполь, задержки с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства.
  • В 2017-м производство разделили на две фазы – юрисдикционную и рассмотрение по существу. В результате в Украине производство было временно остановлено в апреле 2022 года, а в мае 2023-го возобновлено.
  • В марте 2024 года Минюст вместе с юридическими советниками подал отзыв, в котором доказал, что банкротство «Аэросвита» повлекло за собой внутренние проблемы компании и действия лиц, связанных с истцом, а не государственное вмешательство.
  • В течение 2024-го стороны обменивались документами, однако истец не предоставил всех нужных доказательств, несмотря на решение трибунала.
  • В июле 2024 года трибунал установил график процессуальных действий, но истец неоднократно просил о переносе сроков, ссылаясь на отсутствие доступа к находящемуся под стражей Коломойскому. Минюст подтвердил, что доступ был.
  • Трибунал обязал уплатить арбитражный сбор в $150 000 до 12 ноября 2024-го, но истец этого не сделал. В результате производство было прекращено в январе 2025 года, а теперь – окончательно закрыто.

Контекст

Украинская авиакомпания «Аэросвит», основанная в 1994-м, столкнулась с финансовыми трудностями в 2012 году из-за долгов на сумму около 8,4 млрд грн, включая невыплаты зарплат и обязательства перед кредиторами, в том числе ПриватБанком. Корпоративные конфликты между акционерами, в том числе связанными с Игорем Коломойским, усугубили ситуацию.

27 декабря 2012-го «Аэросвит» подал заявление о банкротстве в Хозяйственный суд Киевской области, и производство началось 29 декабря. В январе 2013 года аэропорт Борисполь приостановил обслуживание рейсов из-за долгов. «АэроСвит» прекратил рейсы, а его маршруты частично переняли другие авиакомпании, в частности МАУ.

