«Метінвест» налагодив виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot (фото)

Група «Метінвест» виробила броньований захист для модуля управління комплексом MIM-104 Patriot, йдеться у пресрелізі 3 січня. Інженери вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою ППО.
Ключові факти
- За словами операційного директора Групи Олександра Мироненка, за півтора місяця компанія з нуля створила проєкт і за кресленнями виготовила з української бронесталі «Метінвесту» щит для екіпажу ЗРК Patriot. Він гарантує захист від уламкових уражень оборонцям і комплексу керування системою ППО.
- Інженери «Метінвесту» налагодили виробництво бронепанцира для мозкового центру ЗРК Patriot, що управляє цією системою протиповітряної оборони.
- Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, вʼязкості та опору до механічних навантажень.
- Панцир складається з майже 200 елементів – пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм. Загальна вага панцира перевищує 2,6 т, але вона не впливає на функціональність чи мобільність комплексу.
Контекст
Група «Метінвест» в Україні у 2024 році розпочала виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів.
«Метінвест» продовжує активно розширювати лінійку захисних виробів для української армії. Компанія освоїла виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Наразі бійці отримали понад 300 екранів.
Група «Метінвест» за підсумками січня – вересня збільшила виробництво сталі на 5%, до 1,5 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Виробництво чавуну зросло на 2% і становило 1,4 млн т, йдеться у виробничому звіті групи за третій квартал і 9 місяців.
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