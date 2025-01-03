«Метінвест» налагодив виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot (фото)

Група «Метінвест» виробила броньований захист для модуля управління комплексом MIM-104 Patriot, йдеться у пресрелізі 3 січня. Інженери вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою ППО.

Ключові факти

За словами операційного директора Групи Олександра Мироненка, за півтора місяця компанія з нуля створила проєкт і за кресленнями виготовила з української бронесталі «Метінвесту» щит для екіпажу ЗРК Patriot. Він гарантує захист від уламкових уражень оборонцям і комплексу керування системою ППО.

Інженери «Метінвесту» налагодили виробництво бронепанцира для мозкового центру ЗРК Patriot, що управляє цією системою протиповітряної оборони.

Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, вʼязкості та опору до механічних навантажень.

Панцир складається з майже 200 елементів – пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм. Загальна вага панцира перевищує 2,6 т, але вона не впливає на функціональність чи мобільність комплексу.

Фото: Метінвест

Контекст

Група «Метінвест» в Україні у 2024 році розпочала виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів.

«Метінвест» продовжує активно розширювати лінійку захисних виробів для української армії. Компанія освоїла виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Наразі бійці отримали понад 300 екранів.

Група «Метінвест» за підсумками січня – вересня збільшила виробництво сталі на 5%, до 1,5 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Виробництво чавуну зросло на 2% і становило 1,4 млн т, йдеться у виробничому звіті групи за третій квартал і 9 місяців.