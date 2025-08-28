Європейський Союз найближчим часом ухвалить новий пакет санкцій проти Росії та активізує роботу над механізмом використання заморожених російських активів для фінансування оборони й відбудови України. Про це йшлося в екстреній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після нічної атаки РФ на Київ 28 серпня.

Деталі

Фон дер Ляєн назвала обстріл Києва «найсмертоноснішою ракетною атакою з липня», яка зачепила також офіс представництва ЄС у Києві.

ЄС продовжує чинити максимальний тиск на Кремль і найближчим часом представить 19-й пакет жорстких санкцій, наголосила вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, паралельно Брюссель працює над тим, щоб заморожені російські активи були спрямовані на військову підтримку України та її відновлення після руйнувань.

«Атаки Росії на Київ лише зміцнять єдність Європи та незламність України», – наголосила голова Єврокомісії.

Контекст

ЄС готує 19-й пакет санкцій, який здебільшого буде зосереджений на покаранні російських викрадачів українських дітей, писав раніше Bloomberg. Це питання обговорювалося під час останньої зустрічі президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами у Білому домі. Очікувалося, що цього тижня в Копенгагені відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС, де вони розглянуть низку варіантів. Консультації проходитимуть на умовах анонімності.

ЄС з початку повномасштабної війни вже ухвалив 18 пакетів санкцій проти Росії, що охоплюють обмеження в енергетиці, фінансах, торгівлі та доступі до технологій. У травні 2024 року ЄС погодив механізм, за яким доходи від заморожених російських активів можуть спрямовуватися на допомогу Україні. Обговорення наступних кроків триває на рівні Єврокомісії та країн-членів.