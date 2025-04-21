BGV Буткевича відкрила свій перший торговий центр у Житомирі (фото)

У Житомирі 19 квітня BGV Development відкрила перший торговий центр «Жито». Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба BGV Group Management.

Деталі

BGV Development, що входить до складу групи, у березні 2025 року завершила реконструкцію приміщення торговельного центру у Житомирі. Вона тривала пів року.

ТЦ «Жито» знаходиться у районі Крошня на перехресті вулиці Отаманів Соколовських і проспекту Незалежності. Він має загальну площу 3811 кв. м і збудований за принципом ритейл-парку: має окремі входи до магазинів із вулиці та паркування біля фасадів.

ТЦ «Жито» – двоповерховий із видовим ліфтом. На його території передбачені площі для 15 магазинів і кафе.

Серед присутніх у ТЦ компаній: супермаркет АТБ, магазин одягу Sinsay, Prostor, магазини одягу та білизни Andi та Obrana від Anabel Arto, мультимаркет «Аврора», бутик квітів, зоомагазин, кафе й аптеки. Очікується, що торговельний центр відвідуватимуть близько 120 000 гостей щомісячно, кажуть у пресслужбі BGV Group Management.

«Завдяки будівництву ТЦ «Жито» створено понад 180 робочих місць», ─ каже директор BGV Development Максим Коваленко. За його словами, «найближчим часом» подібні ритейл-парки компанія планує відкривати не лише на Житомирщині.

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Контекст

Торговельним центром у Житомирі Буткевич розпочинає розвиток нового формату – мережі районних та приміських малих торгових комплексів, писав Forbes Ukraine у листопаді 2024 року. «Мета – заводити новий формат і відомі бренди й компанії в невеликі міста та районні центри», – зазначали у BGV Group Management.

У містечках із населенням від 10 000 людей у центрі й на заході України є потреба в невеликих ТЦ, які продаватимуть товари першої необхідності, казав колишній експерт консалтингової компанії з нерухомості Colliers Ukraine Ігор Заболоцький. На його думку, такі торговельні центри дешевше будувати, і вони не ставлять особливих вимог щодо архітектурної привабливості.

Вартість одного квадратного метра невеликого ТЦ у Житомирі Заболоцький оцінював у приблизно від $400 до $800. При загальній площі у 3800 кв. м зведення ТЦ Буткевичу може коштувати щонайменше $1,5 млн. Станом на кінець 2024-го окупність невеликого торговельного центру – три–п’ять років, тоді як великого ТРЦ – більше 10, казав Заболоцький.