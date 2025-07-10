Компанія ТОВ «Пауер Плейс» Геннадія Буткевича подала заявку в Антимонопольний комітет (АМКУ) на набуття контролю над ТОВ «Житомирські інвестиції», яке, зокрема, володіє будівлею житомирського Центрального універмагу. Про це свідчить порядок денний засідання АМКУ на 10 липня.

Ключові факти

Компанія ТОВ «Пауер Плейс» Геннадія Буткевича з КВЕДом «Купівля та продаж власного нерухомого майна» має намір набути контроль над ТОВ «Житомирські інвестиції».

Ця компанія створена у грудні 2024 року і нею володіє Оксана Палиця, випливає з даних YouControl. Підприємиця – колишня дружина Ігоря Палиці, повідомляло у жовтні 2020 року «Слідство.Інфо».

Серед власності компанії – дві земельні ділянки на Житомирщині та сім обʼєктів нерухомості у самому Житомирі. Серед них – Центральний універмаг на вулиці Київській, 37.

Контекст

Буткевич – не новачок на ринку нерухомості. Компанія BGV Development, яка веде деволоперські проєкти групи BGV Development, зʼявилася в червні 2024-го. Будівельний сектор уже сьогодні потребує значних інвестицій, стратегічного підходу та об’єднання зусиль, казав у письмовій відповіді Forbes Ukraine Буткевич.

У 2023 році він інвестував у будівництво житлового масиву в Житомирі та побудову нового стадіону, писав Forbes Ukraine у лютому 2024-го. «Компанія націлена власним коштом розвивати спортивну та рекреаційну інфраструктуру в області», – йшлося у пресрелізі BGV.

На початку жовтня 2024 року BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство. «Розпочинаємо його з проєкту Boston Creative House», – казав CEO Saga Development Андрій Вавриш.

У листопаді 2024-го Буткевич почав зводити котеджне містечко Equides Villas у Лісниках на Київщині. Комплекс інтегрується в територію клубу Equides Villas, і резиденти котеджного містечка матимуть до нього доступ. Загальна площа житлової забудови Equides Villas у Лісниках під Києвом – 5312 кв. м. Усього в планах забудовника – 51 заміська вілла.

У квітні 2025 року BGV Development відкрила перший торговий центр «Жито» у Житомирі. Він знаходиться у районі Крошня на перехресті вулиці Отаманів Соколовських і проспекту Незалежності. ТЦ загальною площею 3811 кв. м збудований за принципом ритейл-парку: має окремі входи до магазинів із вулиці та паркування біля фасадів. «Жито» – двоповерховий ТЦ із видовим ліфтом. На території ТЦ передбачені площі для 15 магазинів і кафе.