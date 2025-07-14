Геннадій Буткевич заходить у центр Житомира. Співвласник найбільшої продуктової мережі країни АТБ може отримати контроль над компанією, якій належить Центральний універмаг у місті. Що він робитиме з історичною будівлею?
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Співвласник АТБ збільшує кількість активів у Житомирі. Антимонопольний комітет дозволив ТОВ «Пауер Плейс» Геннадія Буткевича придбати ТОВ «Житомирські інвестиції».
Компанія створена у грудні 2024-го, свідчать дані YouControl. Її власниця – Оксана Палиця, колишня дружина депутата і співвласника готелю «Буковель» Ігоря Палиці.
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