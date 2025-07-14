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«Фокусний регіон». Співвласник АТБ Геннадій Буткевич купує ЦУМ у Житомирі. Що він задумав

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

2 хв читання

Буткевич BGV /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

З 2015-го група Буткевича інвестувала понад 3,5 млрд грн у житомирські проєкти Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Геннадій Буткевич заходить у центр Житомира. Співвласник найбільшої продуктової мережі країни АТБ може отримати контроль над компанією, якій належить Центральний універмаг у місті. Що він робитиме з історичною будівлею?

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Співвласник АТБ збільшує кількість активів у Житомирі. Антимонопольний комітет дозволив ТОВ «Пауер Плейс» Геннадія Буткевича придбати ТОВ «Житомирські інвестиції». 

Компанія створена у грудні 2024-го, свідчать дані YouControl. Її власниця – Оксана Палиця, колишня дружина депутата і співвласника готелю «Буковель» Ігоря Палиці.

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