Більшість компаній готові працювати в Україні незалежно від тривалості війни – ЄБА

У рамках опитування «Бізнес під час війни», проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), 77% опитаних компаній планують продовжувати діяльність в Україні, незалежно від того, чи завершаться бойові дії цього року. 19% – не визначилися з планами, 4% розглядають можливість скорочення присутності на ринку, якщо війна затягнеться. Про це йдеться у повідомленні асоціації від 24 лютого.