Більшість компаній готові працювати в Україні незалежно від тривалості війни – ЄБА

У рамках опитування «Бізнес під час війни», проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), 77% опитаних компаній планують продовжувати діяльність в Україні, незалежно від того, чи завершаться бойові дії цього року. 19% – не визначилися з планами, 4% розглядають можливість скорочення присутності на ринку, якщо війна затягнеться. Про це йдеться у повідомленні асоціації від 24 лютого.
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Деталі
- Лише 32% керівників компаній вірять, що бойові дії припиняться у 2025 році, 25% налаштовані песимістично, а 43% не беруться прогнозувати.
- На початку 2025 року 75% компаній працюють на повну потужність, 24% – з обмеженнями, і лише 1% призупинив діяльність. Основні труднощі включають нестачу кадрів через мобілізацію (75%), скорочення географії роботи (55%) та зупинки під час повітряних тривог (41%). Для порівняння, пів року тому повністю функціонували 64% компаній.
- Позитивні настрої серед керівників зросли: 40% оцінюють стан свого бізнесу як хороший (проти 27% раніше), 46% – як задовільний, а 14% – як негативний. Прогнози на наступні півроку також покращилися: 32% очікують зростання (раніше – 16%), 29% – погіршення (раніше – 56%), а 39% прогнозують стабільність.
- Головними проблемами бізнес називає дефіцит кадрів і мобілізацію (75%), війну та окупацію (63%) та економічну нестабільність (54%). Атаки на енергосистему відійшли на другий план. Фінансові резерви посилилися: 72% компаній мають запаси на рік і більше (раніше – 53%), 22% – на пів року, 5% – на кілька місяців, і лише 1% залишився без резервів.
- Втрати від війни значні: 25% компаній оцінюють їх до $1 млн, 24% – у межах $1-10 млн, 16% – понад $10 млн. Лише 11% уникли збитків. Підтримка ЗСУ залишається активною: 72% допомагають своїм мобілізованим працівникам, 56% надають фінансову допомогу, 35% – продукцію, а 23% долучаються до відбудови громад.
- У 85% компаній є працівники в ЗСУ, причому в 48% серед них – ключові спеціалісти. Кількість мобілізованих зросла: у 36% вона становить 10-20% від військовозобов’язаних (раніше – 28%). Релокацію провели лише 9% компаній (7% – в Україні, 2% – за кордон), 86% не планують переїзду.
- Компанії наголошують на необхідності покращення умов бронювання, послаблення валютних обмежень, мораторію на перевірки та страхування військових ризиків.
Про опитування
Опитування проводилося з 5 до 16 лютого 2025 року, участь у ньому взяли 102 топ-менеджери членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.
Контекст
У січні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) склав 41,0, залишившись на рівні аналогічного місяця 2024 року. На оцінки підприємств у всіх секторах негативно вплинули погіршення безпекової ситуації, зростання атак на енергетичну інфраструктуру та тривале відновлення обʼєктів, збільшення витрат на оплату праці, енергозабезпечення та логістику, прискорення інфляції, зниження інвестиційного попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор.
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