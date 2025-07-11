Bitcoin вранці 11 липня уперше в історії подолав позначку $118 000, продемонструвавши зростання на 6% за добу. Аналітики повʼязують це із зростаючим інтересом великих інвесторів і припущеннями про зниження ставок у США, пише The Block .

Деталі

У пʼятницю вранці Bitcoin досягнув $118 323, що стало новим абсолютним рекордом. За добу криптовалюта подорожчала на 6%. Водночас Ethereum додав 8,1%, до $3026, Solana зросла на 5,7%, до $166,5.

На тлі зростання ціни у четвер інвестори вклали майже $1,2 млрд у спотові ETF на Bitcoin – це другий найбільший денний приплив за всю історію таких інструментів.

Джефф Мей, операційний директор біржі BTSE, назвав це сигналом початку нового великого «бичачого» циклу на ринку криптовалют. Інституційні інвестори дедалі більше розглядають BTC як довгостроковий актив на кшталт золота, вважає CIO Kronos Research Вінсент Лю.

На думку аналітика Presto Research Мін Джуна, очікування зниження ставок у США та лібералізація регулювання стимулюють попит. За словами Ніка Рака з LVRG Research, нові законодавчі ініціативи в США, зокрема GENIUS Act і скасування деяких податкових барʼєрів, також підтримують інтерес з боку великих інвесторів.

Контекст

Зростання ціни Bitcoin збігається в часі з очікуваннями помʼякшення монетарної політики у США, зокрема, можливого зниження ставки ФРС. Ринок також позитивно реагує на появу схвалених SEC спотових ETF на Bitcoin, які зробили актив доступнішим для інституційних гравців.

Попри це, експерти попереджають про можливі корекції в разі зростання геополітичних ризиків або поганих макроекономічних даних, зокрема індексу споживчих цін у США, який опублікують 15 липня.