Медіакомпанія Дональда Трампа, Trump Media & Technology Group, подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на створення біржового фонду (ETF), який інвестуватиме в дві найбільші криптовалюти – Bitcoin і Ethereum. Про це пише Reuters .

Деталі

Фонд, названий Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, розподілятиме активи у пропорції 75% – Bitcoin і 25% – Ethereum. Заявку подано через Yorkville America Digital, а зберігання активів і торгівлю забезпечуватиме платформа Crypto.com. Фонд діятиме під брендом Trump ETF Trust.

Новий ETF конкуруватиме з аналогічними продуктами від великих компаній, таких як BlackRock, чий iShares Bitcoin ETF управляє активами на суму понад $72,5 млрд. Розмір комісій нового фонду поки не розголошено, тоді як у конкурентів цей показник становить близько 0,12%.

Контекст

Заявка подана на тлі активної діяльності Трампа у криптовалютній сфері. У 2024 році він виступив на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі як кандидат у президенти від Республіканської партії та представив мемкоїн $TRUMP. Його дружина Меланія також запустила власний мемкоїн.

Однак після інавгурації обидва токени втратили 60% вартості. Пізніше з’явилися повідомлення про наміри демократів заборонити Трампу та іншим американським посадовцям випускати власні криптовалюти.