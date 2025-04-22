Американські акції та долар падають на тлі тиску Трампа на ФРС

Акції Волл-стріт і долар впали на тлі невизначеності щодо економіки США після того, як президент Дональд Трамп відновив свої нападки на главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, пише Financial Times 22 квітня. Розпродаж валюти посилюється після того, як президент США розкритикував голову ФРС через те, що той не знизив ставки.

Трамп неодноразово критикував Пауелла за недостатньо швидке зниження відсоткових ставок, тоді як голова ФРС заявляв, що ніколи не піддасться політичному тиску.