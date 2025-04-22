Американські акції та долар падають на тлі тиску Трампа на ФРС

Акції Волл-стріт і долар впали на тлі невизначеності щодо економіки США після того, як президент Дональд Трамп відновив свої нападки на главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, пише Financial Times 22 квітня. Розпродаж валюти посилюється після того, як президент США розкритикував голову ФРС через те, що той не знизив ставки.
Трамп неодноразово критикував Пауелла за недостатньо швидке зниження відсоткових ставок, тоді як голова ФРС заявляв, що ніколи не піддасться політичному тиску.
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Ключові факти
- У повідомленні на своїй платформі Truth Social 21 квітня невдовзі після відкриття ринків Трамп заявив, що Пауелл має знизити відсоткові ставки «зараз», щоб стимулювати економіку.
- Американські акції відкрилися зниженням, але розпродаж посилився після поста Трампа в соціальних мережах, націленого на голову ФРС. S&P 500 завершив сесію на 2,4% нижче, при цьому більше девʼяти з десяти акцій, що входять до нього, опинилися в негативній зоні. Технологічний Nasdaq Composite упав на 2,6%.
- Індекс Dow Jones Industrial Average 21 квітня упав майже на 1000 пунктів і наближається до найгіршого результату квітня з 1932 року, згідно з Dow Jones Market Data. Результати S&P 500 з моменту інавгурації зараз є найгіршими для будь-якого президента за даними з 1928 року, згідно з Bespoke Investment Group.
- Занепокоєння щодо торгових обмежень та перспектив звільнення президентом Трампом голови Федеральної резервної системи змушують інвесторів готуватися до великих втрат у майбутньому. Звіти про корпоративні доходи надходять, як і прогнози керівників на найближчі місяці, повʼязані з тарифами. Мало хто вважає, що переговори адміністрації з торговими партнерами дадуть результати досить скоро, щоб послабити напругу, пише Wall Street Journal.
- Рух ринку стався після того, як Кевін Хассетт, директор Національної економічної ради, заявив, що Трамп «продовжуватиме вивчати» питання звільнення Пауелла після того, як напередодні президент заявив, що має право звільнити голову ФРС.
- У понеділок, 21 квітня, долар упав на 1,5% до трирічного мінімуму по відношенню до кошика валют своїх основних торгових партнерів, тоді як євро зріс на 1,1% до $1,154, а єна зміцнилася на 0,9% до 140,84 за долар.
- Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла на 0,08 відсоткових пунктів до 4,41 відсотка після останнього поста Трампа в соціальних мережах.
- Золото зросло на 2,1% до нового рекордного максимуму $3494,81 за тройську унцію 22 квітня. Ціни на злитки зросли на 3,1% під час торгів 21 квітня.
- «Думка про те, що Пауелл може піти, напевно вселить справжній страх на ринок. Він — голос здорового глузду», — сказав Стівен Грей, головний інвестиційний директор Grey Value Management.
- За словами Грея, понеділковий відтік коштів із доларових активів також відбив ширші побоювання з приводу дедалі більш нестабільної політики США.
Контекст
ФРС досі зберігає ставки на колишньому рівні цього року після того, як 2024 року він знижував їх тричі. Наступне засідання відбудеться у травні.
ФРС встановлює грошово-кредитну політику незалежно від інших гілок влади. Будь-яка спроба усунути Пауелла, термін повноважень якого спливає у травні 2026 року, або чинити тиск на грошово-кредитну політику може спричинити подальші потрясіння на ринку США, вважають інвестори та аналітики.
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