Трамп посилив тиск на голову ФРС: вимагає «негайно» знизити ставки

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла, назвавши його «головним невдахою» і заявивши, що економіка США може сповільнитися, якщо відсоткові ставки не знизять «негайно», пише CNBC .

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Багато експертів закликають до «превентивного зниження» відсоткових ставок, написав Трамп у Truth Social. Він стверджує, що в США «практично немає інфляції», а ціни на енергоносії та більшість товарів знижуються. За його словами, якщо Павелл не знизить ставки, економіка може постраждати.

Трамп разом зі своєю командою розглядає можливість звільнення голови ФРС до завершення його каденції у травні 2026 року.

Спроба звільнити Павелла може обвалити фондові ринки США, попереджають аналітики. У понеділок індекс Dow Jones упав на 750 пунктів (майже 2%), а Nasdaq – на 2,6%. Долар США досяг найнижчого рівня з 2022 року, тоді як ціна на золото сягнула рекордної позначки.

Контекст

Дональд Трамп, який призначив Джерома Павелла головою ФРС під час свого першого президентського терміну, неодноразово звинувачував його у недостатньо активному пом’якшенні монетарної політики. Павелл зі свого боку заявляв, що президент не має повноважень звільнити голову ФРС і наголошував, що не залишить посаду навіть за вимогою президента.

Атаки Трампа на Павелла посилилися після того, як голова ФРС заявив, що торговельна війна президента, зокрема запровадження тарифів, може стримувати економічне зростання та підігрівати інфляцію.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше повідомляв, що адміністрація Трампа склала список кандидатів на посаду голови ФРС і розпочне співбесіди з ними восени 2025 року.

Фондові ринки США вже відчувають тиск через невизначеність, пов’язану з тарифними планами адміністрації Трампа. Інвестори шукають безпечні активи, що підвищило попит на золото та вплинуло на зростання дохідності 10-річних державних облігацій США.