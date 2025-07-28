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Газ уже не в моді. До 2027 року в Україні запрацює мінімум 696 МВт нових energy storage. Чому ДТЕК, ОККО та KNESS обирають «батарейки»

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

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УЗЕ і ВЕС /Shutterstock

Energy storage ефективно поєднуються із «зеленими» видами генерації: вітровими та сонячними електростанціями. Фото Shutterstock

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У 2025-му в Україні змінився тренд у розбудові енергосистеми. Газопоршневі установки відійшли на другий план, натомість більшість банківських кредитів видається на energy storage. У чому вигода та хто будує найбільше? 

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Торік найбільший державний банкОщадбанк – видав нуль кредитів для встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ), каже заступник голови правління Юрій Каціон. Натомість 70% кредитів «Ощаду» пішло на газопоршневу генерацію (ГПУ). 

У 2025-му тренд змінився. «УЗЕ в 2025 році обігнали газопоршневі установки за кількістю кредитів на будівництво», – каже Каціон. За перше півріччя понад 50% кредитів (майже €47 млн) пішло на установки зберігання енергії, а кредити на ГПУ наблизились до нуля.

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