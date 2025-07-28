У 2025-му в Україні змінився тренд у розбудові енергосистеми . Газопоршневі установки відійшли на другий план, натомість більшість банківських кредитів видається на energy storage. У чому вигода та хто будує найбільше?

Торік найбільший державний банк – Ощадбанк – видав нуль кредитів для встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ), каже заступник голови правління Юрій Каціон. Натомість 70% кредитів «Ощаду» пішло на газопоршневу генерацію (ГПУ).

У 2025-му тренд змінився. «УЗЕ в 2025 році обігнали газопоршневі установки за кількістю кредитів на будівництво», – каже Каціон. За перше півріччя понад 50% кредитів (майже €47 млн) пішло на установки зберігання енергії, а кредити на ГПУ наблизились до нуля.