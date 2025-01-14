Ціна енергонезалежності – $11 млн. «Нова пошта» запустила першу СЕС і будує амбітні плани. Які проєкти запланував найбільший поштовий оператор країни

«Нова пошта» стане повністю енергонезалежною до кінця 2025-го. Перша дахова СЕС компанії вже підключена до мережі. Протягом року НП, крім сонячних електростанцій, запустить газопоршневі установки та energy storage. Чому компанія інвестує в енергетику і чи планує торгувати своєю електрикою?

У січні на даху одного з київських терміналів «Нової пошти» запрацювала перша сонячна електростанція компанії. У планах – побудувати ще 10 МВт сонячних і газопоршневих електростанцій, щоб повністю покрити споживання сортувальних терміналів та відділень компанії в Україні, яке становить 11,3 МВт.

«Вирішили посилювати автономність після перших ударів РФ по генерації», – говорив раніше співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк. На початку 2024 року Росія зруйнувала 9 ГВт теплової генерації в Україні. І хоча їхню роботу частково відновили, кожна нова масована атака на енергетику – це ризик тривалих відключень світла, поки енергетики лагодять пошкоджене обладнання.