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Ціна енергонезалежності – $11 млн. «Нова пошта» запустила першу СЕС і будує амбітні плани. Які проєкти запланував найбільший поштовий оператор країни

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Сонячна електростанція "Нова пошта" у 2025 році. /пресслужба «Нової пошти»

Перша сонячна електростанція обійшлася "Новій пошті" у 14 млн грн Фото пресслужба «Нової пошти»

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«Нова пошта» стане повністю енергонезалежною до кінця 2025-го. Перша дахова СЕС компанії вже підключена до мережі. Протягом року НП, крім сонячних електростанцій, запустить газопоршневі установки та energy storage. Чому компанія інвестує в енергетику і чи планує торгувати своєю електрикою?

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У січні на даху одного з київських терміналів «Нової пошти» запрацювала перша сонячна електростанція компанії. У планах – побудувати ще 10 МВт сонячних і газопоршневих електростанцій, щоб повністю покрити споживання сортувальних терміналів та відділень компанії в Україні, яке становить 11,3 МВт. 

«Вирішили посилювати автономність після перших ударів РФ по генерації», – говорив раніше співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк. На початку 2024 року Росія зруйнувала 9 ГВт теплової генерації в Україні. І хоча їхню роботу частково відновили, кожна нова масована атака на енергетику – це ризик тривалих відключень світла, поки енергетики лагодять пошкоджене обладнання.

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