Із 1000 МВт розподіленої газової генерації , будівництво і запуск якої президент України Володимир Зеленський анонсував на 2024 рік, наприкінці грудня до мережі було підключено лише 168 МВт. Про це повідомив т.в.о. «Укренерго» Олексій Брехт на запит народного депутата від партії «Голос» Ярослава Железняка.

Деталі

У мережах «Укренерго» станом на кінець 2024 року працювало 167,51 МВт малих ТЕЦ та когенераційних станцій.

Зі 167,51 МВт у 2024 році введено в експлуатацію лише 14 нових установок загальною потужністю 32,787 МВт.

Серед 14 нових установок вісім – потужністю до 1 МВт (загалом 3,86 МВт) та шість – від 1 до 20 МВт (загалом 28,927 МВт).

У 2024 році також введено в експлуатацію три об’єкти газової генерації від 20 до 25 МВт сумарною потужністю 71,4 МВт. Але такі об’єкти не підпадають під поняття «розподілена генерація», яка, відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії», повинна мати потужність до 20 МВт.

Контекст

«У нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт маневрової газової генерації вже цьогоріч», – заявив президент Зеленський 11 червня в Берліні на міжнародній конференції з відновлення України.

Газову генерацію не будують за шість місяців, пояснювала ще в червні Олена Зеркаль, дипломатка і керівниця проєкту з відновлення критичної інфраструктури ПРООН. Пошук турбін, місця для їх встановлення, розробка проєкту, підключення, навчання персоналу займають, за її словами, щонайменше рік.

Що ще пішло не так, читайте у статті «Завідомо нереалістичний план».