Український бізнес покращив оцінки своєї економічної активності у вересні порівняно з серпнем та вереснем 2024 року, демонструючи обережний оптимізм. Про це свідчать дані щомісячного опитування Національного банку України, опубліковані 1 жовтня. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,4 у вересні з 49,0 у серпні 2025 року, перевищивши показник вересня 2024 року (48,7).

Деталі

Позитивний вплив на настрої бізнесу мали стійкий споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку. Водночас факторами, що стримували активність, залишалися посилення обстрілів, високі витрати на відновлення, зростання тарифів і дефіцит кваліфікованих кадрів.

Торговельний сектор залишався найоптимістичнішим сьомий місяць поспіль завдяки достатній пропозиції товарів, активному попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у вересні зріс до 54,0 (51,8 у серпні 2025 року, 52,1 у вересні 2024 року). Підприємства торгівлі прогнозували зростання товарообороту, закупівель товарів для продажу та зберігали позитивні очікування щодо товарних запасів, хоча очікували подальшого зниження торговельної маржі.

Будівельний сектор не передбачав змін у своїй діяльності, незважаючи на бюджетне фінансування, стабільний попит і сприятливі погодні умови: секторальний індекс у вересні склав 50,0 (54,0 у серпні 2025 року, 50,1 у вересні 2024 року). Будівельники прогнозували зростання обсягів будівництва, нових замовлень і закупівель сировини, але менш інтенсивними темпами. Очікувалося уповільнення зростання закупівель послуг підрядників на тлі підвищення їх вартості, а оцінки доступності підрядників пом'якшилися.

Промислові підприємства дещо покращили стримані оцінки своєї діяльності, попри руйнування потужностей і брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс зріс до 49,1 (48,7 у серпні 2025 року, 50,3 у вересні 2024 року). Промисловці очікували зростання обсягів виробництва, але не передбачали змін у нових замовленнях. Оцінки щодо експортних замовлень, незавершеного виробництва та залишків готової продукції стали менш песимістичними, а запаси сировини прогнозувалися до зростання вперше за шість місяців.

Сфера послуг продовжила пом'якшувати песимістичні оцінки, незважаючи на зростання витрат і складну логістику: секторальний індекс у вересні склав 49,4 (47,0 у серпні 2025 року, 44,6 у вересні 2024 року). На відміну від попереднього місяця, підприємства прогнозували зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень і послуг у процесі виконання.

На тлі прискорення зростання закупівельних цін підприємства промисловості та будівництва прогнозували подорожчання своєї продукції, а торговельні компанії – зростання вартості товарів для продажу. У сфері послуг очікувалося уповільнення зростання цін постачальників, але тарифи на власні послуги залишалися високими.

Ринок праці залишався нестабільним. Лише підприємства будівництва прогнозували зростання чисельності працівників, хоча менш інтенсивно. Торговельні компанії очікували збереження кількості персоналу, тоді як промисловість і сфера послуг передбачали скорочення штату.

Контекст

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 по 22 вересня 2025 року. Участь у ньому взяли 586 компаній, що представляють різні сектори економіки.

Серед опитаних підприємств 43.0% належать до промислового сектору, 26,1% – до сфери послуг, 25,1% – до торгівлі, а 5,8% – до будівництва.

За розміром компаній: 29,5% респондентів є великими підприємствами, 28,5% – середніми, а 42,0% – малими.

Щодо зовнішньоекономічної діяльності, 33,4% опитаних здійснюють як експортні, так і імпортні операції. Лише експортні операції виконують 9,6% компаній, лише імпортні – 17,7%, тоді як 39,2% підприємств не беруть участі у зовнішньоекономічних операціях.