Бізнес-центр Forum Park Plaza Володимира Школьника постраждав через російську атаку

Бізнес-центр Forum Park Plaza постраждав через російську балістичну атаку. Це уже другий обʼєкт Forum, який зазнав руйнувань внаслідок обстрілів. Обидва бізнес-центри знаходяться поруч: в Оболонському районі Києва.
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Ключові факти
- В одному з корпусів бізнес-центру знесло три поверхи, а в інших – вилетіло скло, каже Володимир Школьник. Загиблих немає, додає він.
- Збитки від удару бізнесмен попередньо оцінює €3-5 млн.
- Поруч з Forum Park Plaza знаходиться ТЦ «Епіцентр». Ця будівля не постраждала, повідомили Forbes Ukraine пресслужбі ритейлера.
- Через російську атаку також частково зруйновані офіси редакцій каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» «FreeДом», «Дім», які знаходяться поруч, повідомило видання «Детектор медіа».
Контекст
Вночі 6 квітня 2025 року Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. Уламки впали в Оболонському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва.
Внаслідок атаки троє людей отримали травми, а одна особа загинула, повідомляє Національна поліція у м.Києві.
Під час попередньої балістичної атаки 12 лютого 2025 року постраждав бізнес-центр Forum Kinetic Володимира Школьника. Тоді постраждала одна з будівель бізнес-центру, а також згоріла котельня. Загинув кочегар, один з охоронців мав осколкові поранення.
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