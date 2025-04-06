Бізнес-центр Forum Park Plaza Володимира Школьника постраждав через російську атаку

Бізнес-центр Forum Park Plaza постраждав через російську балістичну атаку. Це уже другий обʼєкт Forum, який зазнав руйнувань внаслідок обстрілів. Обидва бізнес-центри знаходяться поруч: в Оболонському районі Києва.

Ключові факти

В одному з корпусів бізнес-центру знесло три поверхи, а в інших – вилетіло скло, каже Володимир Школьник. Загиблих немає, додає він.

Збитки від удару бізнесмен попередньо оцінює €3-5 млн.

Поруч з Forum Park Plaza знаходиться ТЦ «Епіцентр». Ця будівля не постраждала, повідомили Forbes Ukraine пресслужбі ритейлера.

Через російську атаку також частково зруйновані офіси редакцій каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» «FreeДом», «Дім», які знаходяться поруч, повідомило видання «Детектор медіа».

Контекст

Вночі 6 квітня 2025 року Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. Уламки впали в Оболонському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва.

Внаслідок атаки троє людей отримали травми, а одна особа загинула, повідомляє Національна поліція у м.Києві.

Під час попередньої балістичної атаки 12 лютого 2025 року постраждав бізнес-центр Forum Kinetic Володимира Школьника. Тоді постраждала одна з будівель бізнес-центру, а також згоріла котельня. Загинув кочегар, один з охоронців мав осколкові поранення.