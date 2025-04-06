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Бізнес-центр Forum Park Plaza Володимира Школьника постраждав через російську атаку

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

1 хв читання

Російський обстріл Києва /Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Наслідки балістичного обстрілу Києва Фото Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Бізнес-центр Forum Park Plaza постраждав через російську балістичну атаку. Це уже другий обʼєкт Forum, який зазнав руйнувань внаслідок обстрілів. Обидва бізнес-центри знаходяться поруч: в Оболонському районі Києва.

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Ключові факти 

  • В одному з корпусів бізнес-центру знесло три поверхи, а в інших – вилетіло скло, каже Володимир Школьник. Загиблих немає, додає він. 
  • Збитки від удару бізнесмен попередньо оцінює €3-5 млн.
  • Поруч з Forum Park Plaza знаходиться ТЦ «Епіцентр». Ця будівля не постраждала, повідомили Forbes Ukraine пресслужбі ритейлера.
  • Через російську атаку також частково зруйновані офіси редакцій каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» «FreeДом», «Дім», які знаходяться поруч, повідомило видання «Детектор медіа». 

Контекст

Вночі 6 квітня 2025 року Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. Уламки впали в Оболонському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва. 

Внаслідок атаки троє людей отримали травми, а одна особа загинула, повідомляє Національна поліція у м.Києві. 

Під час попередньої балістичної атаки 12 лютого 2025 року постраждав бізнес-центр Forum Kinetic Володимира Школьника. Тоді постраждала одна з будівель бізнес-центру, а також згоріла котельня. Загинув кочегар, один з охоронців мав осколкові поранення.

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