Бізнес-центр Forum Kinetic Володимира Школьника постраждав через російську атаку на Київ (фото)

Під час ракетного удару 12 лютого по Києву постраждав бізнес-центр Kinetic, який входить у Forum Group бізнесмена Володимира Школьника. Про це Forbes Ukraine повідомив виконавчий директор Forum Group Юрій Хорунжикевич.

Ключові факти

Одна з двох будівель бізнес-центру «під знос», також згоріла котельня, каже Юрій Хорунжикевич. Загинув кочегар, один з охоронців має осколкові поранення, додає керівник.

«Поки важко сказати, чи підлягає бізнес-центр відновленню», – стверджує Хорунжикевич. За його словами, частина балістичної ракети не здетонувала і на території бізнес-центру зараз працює ДСНС.

Збитки, завдані російською атакою, Forum Group ще не оцінювала.

Оновлено о 10:55. «Ми це будемо відновлювати, бо куди ми дінемося? Але на жаль, загинула людина і це не поправно», – каже Володимир Школьник.

«Ми це будемо відновлювати, бо куди ми дінемося? Але на жаль, загинула людина і це не поправно», – каже Володимир Школьник. «Для всіх, хто постраждав, ми надамо альтернативні приміщення в інших наших бізнес-центрах і допоможемо з переїздом», – додав Хорунжикевич.

Наслідки влучання в бізнес-центр Kinetic Наслідки влучання в бізнес-центр Kinetic Наслідки влучання в бізнес-центр Kinetic Фото Київ24 Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Столичний бізнес-центр Kinetic класу B знаходиться біля Куренівського парку. Він складається з двох корпусів – триповерхового А і восьмиповерхового В.

На 12 лютого 2025 року він повністю заповнений орендарями, йдеться на сайті Forum Group Володимира Школьника. Загальна площа бізнес-центру – 8800 кв.м.

Вранці 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Повітряні сили заявили про збиття шести балістичних ракет, які летіли на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у кількох районах Києва, одна людина загинула.