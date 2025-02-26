Частка бізнесів із планами розширюватися за рік скоротилася на 12% – EBA

За результатами дослідження Індексу настроїв малого бізнесу, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією в рамках проєкту Unlimit Ukraine спільно з OLX Україна та «Райффайзен Банком», індекс за 2024 рік знизився до 2,3 бала з 5, а плани підприємців про розширення послабилися – з 79% до 67%. Про це йдеться у повідомленні асоціації від 26 лютого.

Деталі

Водночас 25% планують запуск нових проєктів, 13% – розширення географії, а 14% – вихід на зовнішні ринки. Експорт товарів чи послуг за кордон уже здійснюють 17% компаній, що більше, ніж минулорічні 14%.

Загальний показник Індексу настроїв знизився до 2,3 бала з 5 (у 2023 році він становив 2,5), що вказує на погіршення настроїв серед підприємців, говорять експерти.

Інфографіка: ЄБА

У 2024 році всі складові Індексу – оцінка поточного стану МСБ, зміни за останні шість місяців, очікування на наступний період та погляд на економічну ситуацію – продемонстрували спад. Найгірше підприємці оцінили економічну ситуацію – 1,9 бала, тоді як найвищий показник отримали прогнози на наступні півроку – 2,6 бала.

21% підприємців вважають стан свого бізнесу хорошим (порівняно з 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють його як задовільний, але частка тих, хто бачить ситуацію негативно, зросла з 39% до 51,5%. За даними аналітиків, оцінка змін за останні шість місяців свідчить про спад: 62% повідомили про погіршення, 26% не помітили змін, а 12% зафіксували покращення.

Інфографіка: ЄБА

Прогнози на наступні півроку стали обережнішими: лише 22% очікують позитивних змін (раніше – 37%), 47% прогнозують погіршення (було 35%), а 31% вважають, що ситуація залишиться стабільною. Економічну ситуацію в Україні більшість оцінює негативно: 54% називають її несприятливою, 41% – катастрофічною, і лише 5% бачать її сприятливою.

Інфографіка: ЄБА

Війна суттєво вплинула на плани бізнесу та зменшила частку тих, хто планує залучати кошти – з 80% до 62%. Основні джерела фінансування: власні заощадження (47%), гранти (21%), кредити (16%) та інвестиції (10%). Серед тих, хто все ж планує залучати кошти, зросла частка тих, хто покладається на власні ресурси та кредити. Водночас зменшилася кількість підприємців, які вважають банківські кредити недоступними – з 42% до 34%, а 22% відзначили більше можливостей для кредитування (було 19%).

Цифрові канали для продажів активно використовують 67% опитаних, переважно через соцмережі та власні сайти. Частка тих, хто працює виключно онлайн, зросла з 15% до 24%. За даними дослідників, серед головних проблем малого бізнесу – війна, низька купівельна спроможність, зростання цін, економічна нестабільність, атаки на енергосистему та тиск із боку фіскальних органів.

Про дослідження

Індекс настроїв малого бізнесу, який Європейська Бізнес Асоціація проводить із 2017 року в рамках Unlimit Ukraine, оцінює настрої та точки зростання МСБ. У 2024 році партнерами стали OLX Україна та Райффайзен Банк, а дослідження тривало з 1 по 31 грудня, охопивши 1716 ФОПів.

Контекст

У січні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився на рівні 41,0, як і в січні 2024 року. Оцінки бізнесу в усіх секторах погіршилися через ускладнення безпекової ситуації, частіші атаки на енергосистему, повільне відновлення об’єктів, зростання витрат на зарплати, енергію та логістику, пришвидшення інфляції, падіння інвестицій, брак кадрів і сезонні чинники.