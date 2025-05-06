Кількість укладених у всьому світі угод зі злиття та поглинання (M&A), що є індикатором стану світової економіки, у квітні впала до найнижчого рівня за останні 20 років, або з лютого 2005 року, – до 2330. Про це свідчать дані, зібрані Dealogic для Reuters. Мита Трампа викликають волатильність ринку, впливаючи на плани M&A та первинного розміщення акцій.
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Ключові факти
- За даними Dealogic, вартість глобальної активності у сфері злиття та поглинання впала до $243 млрд – приблизно на 54% нижче за показник у березні і на 20% нижче за середньомісячний показник за останні 20 років.
- Банкіри та генеральні директори гальмують угоди зі злиття та поглинання після того, як президент США Дональд Трамп розпочав глобальну торгову війну 2 квітня, внаслідок чого було підписано менше угод, ніж у найпохмуріші дні пандемії COVID-19 і світової фінансової кризи 2008 року.
- У США, на найбільшому у світі ринку злиття та поглинання, минулого місяця було укладено лише 555 угод, що є найменшим показником за будь-який місяць з травня 2009 року.
- «День визволення» Трампа, коли він оголосив про запровадження мит проти всіх країн, призвів до падіння світових ринків, скасування керівниками компаній від Chime до StubHub запланованих IPO та заходів у відповідь з боку інших країн.
- Невизначеність також спонукала банкірів, які отримують гонорари та бонуси за сприяння в укладанні угод, рекомендувати клієнтам утриматися від злиття та поглинання та первинних публічних розміщень акцій доти, доки не буде більше ясності та послідовності у політиці США.
- Декілька великих угод у квітні, включаючи придбання компанією Global Payments компанії з обробки карток та обслуговування рахунків за $24,25 млрд, допомогли пожвавити загалом не надто вдалий початок другого кварталу року, але цього виявилось недостатньо.
- Водночас технологічні угоди залишаються вигідними на тлі невизначеності щодо мит. На частку технологічної галузі припало майже 40% із майже $600 млрд, укладених цього року в США. На країну припадає майже половина загальносвітової активності з операцій за вартістю.
- За словами глобального керівника відділу злиття та поглинання Citi Кевіна Кокса, телекомунікації, ЗМІ, нафтогазовий сектор та комунальні послуги – це сектори, на які мита вплинули найменше, тоді як деякі галузі промисловості, охорони здоровʼя та технологій зіткнулися з більш серйозними змінами у своїх бізнес-моделях.
Контекст
Торгова війна за принципом «око за око» призвела до того, що волатильність ринку в квітні досягла історичного рівня.
2 квітня Трамп ввів, а потім зупинив на 90 днів глобальні мита на імпорт США, водночас мита для Китаю зросли до 145%. Погрози Трампа звільнити голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, які поставили під сумнів політичну незалежність ФРС, ще більше посилили напруженість на ринках.
У 2024 році ринок M&A в Україні, попри воєнні виклики, продемонстрував адаптацію і зростання, досягнувши угод на $743 млн. Важливу роль відіграли IT, агросектор, приватизація й енергетика. У 2025-му очікується подальший розвиток на тлі глобальних викликів і нових інвестиційних можливостей, повідомили у KPMG в Україні.
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