Кількість укладених у всьому світі угод зі злиття та поглинання (M&A), що є індикатором стану світової економіки, у квітні впала до найнижчого рівня за останні 20 років, або з лютого 2005 року, – до 2330. Про це свідчать дані, зібрані Dealogic для Reuters . Мита Трампа викликають волатильність ринку, впливаючи на плани M&A та первинного розміщення акцій.

Ключові факти

За даними Dealogic, вартість глобальної активності у сфері злиття та поглинання впала до $243 млрд – приблизно на 54% нижче за показник у березні і на 20% нижче за середньомісячний показник за останні 20 років.

Банкіри та генеральні директори гальмують угоди зі злиття та поглинання після того, як президент США Дональд Трамп розпочав глобальну торгову війну 2 квітня, внаслідок чого було підписано менше угод, ніж у найпохмуріші дні пандемії COVID-19 і світової фінансової кризи 2008 року.

У США, на найбільшому у світі ринку злиття та поглинання, минулого місяця було укладено лише 555 угод, що є найменшим показником за будь-який місяць з травня 2009 року.

Інфографіка: Reuters Інфографіка: Reuters Попередній слайд Наступний слайд

«День визволення» Трампа, коли він оголосив про запровадження мит проти всіх країн, призвів до падіння світових ринків, скасування керівниками компаній від Chime до StubHub запланованих IPO та заходів у відповідь з боку інших країн.

Невизначеність також спонукала банкірів, які отримують гонорари та бонуси за сприяння в укладанні угод, рекомендувати клієнтам утриматися від злиття та поглинання та первинних публічних розміщень акцій доти, доки не буде більше ясності та послідовності у політиці США.

Декілька великих угод у квітні, включаючи придбання компанією Global Payments компанії з обробки карток та обслуговування рахунків за $24,25 млрд, допомогли пожвавити загалом не надто вдалий початок другого кварталу року, але цього виявилось недостатньо.

Водночас технологічні угоди залишаються вигідними на тлі невизначеності щодо мит. На частку технологічної галузі припало майже 40% із майже $600 млрд, укладених цього року в США. На країну припадає майже половина загальносвітової активності з операцій за вартістю.

За словами глобального керівника відділу злиття та поглинання Citi Кевіна Кокса, телекомунікації, ЗМІ, нафтогазовий сектор та комунальні послуги – це сектори, на які мита вплинули найменше, тоді як деякі галузі промисловості, охорони здоровʼя та технологій зіткнулися з більш серйозними змінами у своїх бізнес-моделях.

Контекст

Торгова війна за принципом «око за око» призвела до того, що волатильність ринку в квітні досягла історичного рівня.

2 квітня Трамп ввів, а потім зупинив на 90 днів глобальні мита на імпорт США, водночас мита для Китаю зросли до 145%. Погрози Трампа звільнити голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, які поставили під сумнів політичну незалежність ФРС, ще більше посилили напруженість на ринках.

У 2024 році ринок M&A в Україні, попри воєнні виклики, продемонстрував адаптацію і зростання, досягнувши угод на $743 млн. Важливу роль відіграли IT, агросектор, приватизація й енергетика. У 2025-му очікується подальший розвиток на тлі глобальних викликів і нових інвестиційних можливостей, повідомили у KPMG в Україні.