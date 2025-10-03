Фонд державного майна 2 жовтня підписав договір купівлі-продажу 100% акцій АТ «Будівельна компанія «Укрбуд» за підсумками електронного аукціону, проведеного 18 червня. Інформація про це оприлюднена в системі Prozorro.Продажі.

Деталі

Покупець зобов’язаний зберегти основні напрями діяльності компанії, протягом пів року погасити борги із зарплати та перед бюджетом, не звільняти працівників і виплатити державі дивіденди за 2024-2025 роки.

Об’єкт приватизації включає 88 будівель, споруд і нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія володіє 19 об’єктами загальною площею 27 158,9 кв. м, а також має нерухомість у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Частина лотів об’єднує кілька об’єктів, що підвищує їхню цінність.

Контекст

У вересні 2024 року Кабмін включив АТ «Будівельна компанія «Укрбуд»» до об’єктів великої приватизації, а в березні 2025-го затвердив стартову ціну та умови продажу, повідомили у Фонді держмайна.

Основна діяльність «Укрбуду» – будівництво. За 21 рік компанія звела десяток заводів, чотири житлові будинки в Києві та брала участь у спорудженні саркофагу над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Дохід формується від будівництва, оренди нерухомості, проєктування та навчання. У 2024 році виторг упав до 67 млн грн, збитки зросли до 13,5 млн грн, свідчить фінзвіт 16 підприємств компанії.

Цьогоріч «Укрбуд» не будував, заробивши 5,3 млн грн на ремонті приміщень. Основний дохід – 44 млн грн від оренди 42 600 кв. м нерухомості, включаючи офіси, виробничі будівлі та базу відпочинку «Проектувальник» у Дніпропетровській області.

Компанія володіє 114 000 кв. м нерухомості, зокрема на окупованих територіях (Донецьк, Макіївка, Маріуполь), та 15 ділянками площею 11,6 га в різних містах.

Державний «Укрбуд» не пов’язаний із приватним «Укрбуд Девелопмент», який залишив 25 недобудов у Києві.

18 червня, відбулися онлайн-торги з продажу «Укрбуду», переможцем аукціону стала компанія «Петро ойл енд кемікалс», пов’язана з грузинським бізнесменом Давидом Бежуашвілі, яка запропонувала 805 млн грн. Однак 30 червня її дискваліфікували через зв’язки з особами під санкціями. Право на приватизацію перейшло до ТОВ «Техно-онлайн», яке запропонувало на 1 грн менше. Договір з компанією уклали після оновлення складу бенефіціарів: Євген і Василь Астіони отримали по 33%, а Марина Айаб – 34%.