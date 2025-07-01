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Фонд держмайна відмовив компанії грузинського бізнесмена у приватизації «Укрбуду»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Грузинський бізнесмен Давид Бежуашвілі не зможе придбати «Укрбуд»: Фонд держмайна дискваліфікував його компанію «Петро ойл енд кемікалс», яка стала переможцем аукціону з продажу 100% акцій державного акціонерного товариства «Будівельна компанія Укрбуд». Про це свідчить інформація на порталі Prozorro.Продажі.

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Деталі

  • 30 червня компанію грузинського бізнесмена, яка запропонувала за «Укрбуд» 805 млн грн, дискваліфікували. Це відбулося після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки. 
  • До переможця аукціону встановлені обмеження згідно з п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону «Про приватизацію». Закон передбачає, що не можуть бути покупцями підсанкційні фізичні та юридичні особи та пов’язані з ними особи.
  • ТОВ «Техно-онлайн», яке запропонувало під час торгів на 1 грн менше, отримало право на приватизацію активу. ТОВ зареєстроване у 2007 році. Основний напрямок діяльності – гуртова торгівля залізними виробами, сантехнікою та опалювальним обладнанням. Кінцевий бенефіціар значиться Марина Айаб. Виручка за підсумками 2024 року – 37 000 грн, активи – 22 000 грн. 

Контекст

Переможцем торгів із продажу «Укрбуду», які відбулися 18 червня, стала компанія «Петро Ойл енд Кемікалс» Давіда Бежуашвілі. Засновник і власник Georgia Industrial Group підняв ставку з 262,6 млн грн до 805 млн грн. 

Бежуашвілі заснував холдинг Georgian Industrial Group (GIG) понад 30 років тому.

GIG працює у 12 галузях. Основна – енергетика, інші – освіта, страхування, охорона здоровʼя, фармацевтика, виробництво будівельних матеріалів, сільське господарство тощо. У GIG понад 100 компаній і понад 10 000 співробітників, вказано на її вебсайті. Крім Грузії, компанії холдингу працюють в Казахстані, Азербайджані, Вірменії, Узбекистані, ОАЕ. 

У січні 2024 року Georgian Industrial Group Holding із виторгом у $55 млн (150,2 млн грузинських лір) посів 76-те місце серед 100 найбільших приватних компаній за даними Forbes Georgia (рейтинг складений на основі фінансової звітності компаній за 2021 рік).

Бежуашвілі також 17 років займався політикою. З 1999-го до 2016 року він був депутатом парламенту Грузії. У статусі народного депутата в різні роки працював у комітетах з питань європейської інтеграції, з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, у комітеті закордонних справ, очолював підкомітет з питань податків і оподаткування.

Найбільший із активів групи – Херсонський морський торговельний порт – простоює після часткового руйнування росіянами в 2022-му.

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