Грузинський бізнесмен Давид Бежуашвілі не зможе придбати «Укрбуд»: Фонд держмайна дискваліфікував його компанію «Петро ойл енд кемікалс», яка стала переможцем аукціону з продажу 100% акцій державного акціонерного товариства «Будівельна компанія Укрбуд». Про це свідчить інформація на порталі Prozorro.Продажі.

Деталі

30 червня компанію грузинського бізнесмена, яка запропонувала за «Укрбуд» 805 млн грн, дискваліфікували. Це відбулося після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки.

До переможця аукціону встановлені обмеження згідно з п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону «Про приватизацію». Закон передбачає, що не можуть бути покупцями підсанкційні фізичні та юридичні особи та пов’язані з ними особи.

ТОВ «Техно-онлайн», яке запропонувало під час торгів на 1 грн менше, отримало право на приватизацію активу. ТОВ зареєстроване у 2007 році. Основний напрямок діяльності – гуртова торгівля залізними виробами, сантехнікою та опалювальним обладнанням. Кінцевий бенефіціар значиться Марина Айаб. Виручка за підсумками 2024 року – 37 000 грн, активи – 22 000 грн.

Контекст

Переможцем торгів із продажу «Укрбуду», які відбулися 18 червня, стала компанія «Петро Ойл енд Кемікалс» Давіда Бежуашвілі. Засновник і власник Georgia Industrial Group підняв ставку з 262,6 млн грн до 805 млн грн.

Бежуашвілі заснував холдинг Georgian Industrial Group (GIG) понад 30 років тому.

GIG працює у 12 галузях. Основна – енергетика, інші – освіта, страхування, охорона здоровʼя, фармацевтика, виробництво будівельних матеріалів, сільське господарство тощо. У GIG понад 100 компаній і понад 10 000 співробітників, вказано на її вебсайті. Крім Грузії, компанії холдингу працюють в Казахстані, Азербайджані, Вірменії, Узбекистані, ОАЕ.

У січні 2024 року Georgian Industrial Group Holding із виторгом у $55 млн (150,2 млн грузинських лір) посів 76-те місце серед 100 найбільших приватних компаній за даними Forbes Georgia (рейтинг складений на основі фінансової звітності компаній за 2021 рік).

Бежуашвілі також 17 років займався політикою. З 1999-го до 2016 року він був депутатом парламенту Грузії. У статусі народного депутата в різні роки працював у комітетах з питань європейської інтеграції, з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, у комітеті закордонних справ, очолював підкомітет з питань податків і оподаткування.

Найбільший із активів групи – Херсонський морський торговельний порт – простоює після часткового руйнування росіянами в 2022-му.