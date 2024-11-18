Revolut розпочне торгівлю акціями у Великій Британії та ЄС з новою ліцензією

Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, нещодавно отримала оцінку в $45 млрд , що зробило її однією з найдорожчих фінтех-компаній Європи.

Фінтех-компанія Revolut отримала торговельну ліцензію від британського фінансового регулятора, яка дозволить їй пропонувати торгівлю акціями, що котируються на біржах Великої Британії та ЄС, пише 18 листопада Reuters із посиланням на заяву компанії.

Ключові факти

Компанія отримала схвалення від Управління з фінансової поведінки, що дозволяє їй розширювати свої послуги.

Revolut тепер конкуруватиме з такими компаніями, як Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown, AJ Bell на торговому ринку Великої Британії.

Близько 650 000 клієнтів в даний час користуються торговими послугами Revolut у Великій Британії з більш ніж 10 млн зареєстрованих користувачів банківського додатку.

У липні компанія отримала банківську ліцензію у Великій Британії з деякими обмеженнями, що поклало край трирічному очікуванню дозволу та усунуло нормативну невизначеність, яка стримувала її амбіції у Великій Британії.

В даний час банк пропонує торгівлю акціями, що котируються на біржі США, в рамках своєї програми через партнерство з третьою стороною.

Контекст

Revolut заснована Миколою Сторонським і Владом Яценком у 2015 році. Компанія пропонує фінансові послуги через додаток і не має фізичних відділень. У травні 2021-го Revolut запустила транзакції в Україну, а також почала набирати команду в Києві.

У 2021-му компанія у межах інвестиційного раунду серії Е залучила £800 млн за рекордної оцінки в $33 млрд від японської холдингової компанії SoftBank та американської інвестиційної фірми Tiger Global Management.

У липні регулюючі органи Великої Британії надали попередню банківську ліцензію фінтех-проєкту Revolut. Ліцензія дозволить Revolut надавати овердрафти, кредити й ощадні продукти більш ніж 9 млн своїх клієнтів у Великій Британії.

Фінтех-стартап подав заявку на банківську ліцензію ще в січні 2021 року. До цього Revolut отримав європейську банківську ліцензію від Банку Литви.