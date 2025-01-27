Британський виробник алкоголю Diageo спростував інформацію про продаж бренду Guinness і частки в Moet Hennessy

Найбільший у світі виробник алкоголю – британська Diageo Plc – не планує продавати ні бренд Guinness, ні частку в Moet Hennessy. Про це Diageo повідомила у пресрелізі , коментуючи інформацію Bloomberg про те, що компанія оцінює активи у своєму портфелі, розглядаючи низку варіантів дій.

Деталі

Diageo назвала публікацію Bloomberg «спекуляціями», наголосивши, що не планує нічого продавати.

Компанія заявила, що представить квартальні результати 4 лютого, а бренд Guinness проведе захід для інвесторів і аналітиків 19 і 20 травня.

Контекст

Diageo вивчає можливість відділення або продажу бренду Guinness, вартість якого може перевищити $10 млрд, повідомив раніше Bloomberg. За даними агентства, Diageo, яка володіє Moet Hennessy разом з LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), може або продати свою 34%-ву частку, або спробувати збільшити її.

За останні 12 місяців капіталізація Diageo знизилася на 12%.

Diageo зі штаб-квартирою у Лондоні створена 1997 року після злиття компаній Guinness і GrandMet. Продукція компанії реалізується в 180 країнах світу, штат Diageo перевищує 28 000 осіб. Компанія виробляє міцні алкогольні напої, вино і пиво під брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan та ін.