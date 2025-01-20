Звинувачують у «русофобії» та підтримці ЗСУ. Росія намагається конфіскувати активи української Bayadera Group на $88,2 млн

Російська Генеральна прокуратура подала позов до Великоустюзького районного суду Вологодської області з вимогою конфіскувати активи української алкогольної компанії Bayadera Group вартістю близько $88,2 млн і передати їх у власність держави. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» .

Деталі

За твердженням прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року компанія Bayadera Group та її власники – Наталія Бондарєва і Святослав Нечитайло – зайняли «антиросійську позицію». Їх звинувачують у проведенні «русофобських кампаній», спрямованих на дискредитацію російської армії.

Крім того, російські силовики заявляють, що Bayadera Group перераховувала 2% прибутку від продажу продукції на потреби Збройних Сил України, використовуючи ці кошти для закупівлі безпілотників, техніки, амуніції та боєприпасів. За оцінками позивача, загальна сума переказів перевищила $1,8 млн.

Окрему увагу звернули на рішення компанії скасувати ліцензію на виробництво білоруської алкогольної продукції, що, на думку російської сторони, пояснюється союзом Білорусі з РФ.

Генпрокуратура також вимагає визнати діяльність Bayadera Group та її власників «екстремістською». Під звинувачення потрапив і керуючий російськими активами компанії, громадянин РФ Юрій Мокляк. За даними слідства, Бондарєва і Нечитайло передали свої активи в Росії Мокляку, який згодом переоформив їх на родичів і підконтрольних осіб. У 2023 році Мокляк став власником 100% частки ТОВ «Національні алкогольні традиції», яке контролює 99,1% Великоустюзького лікеро-горілчаного заводу.

Контекст

У квітні 2024 року російська влада здійснила конфіскацію активів групи компаній «Ариант», отримавши контроль над найбільшим винним виробником «Кубань-Вино» та іншими підприємствами.

Bayadera Group – один із провідних алкогольних холдингів Східної Європи, заснований у 1991 році в Києві. У портфелі компанії представлені такі відомі бренди, як «Хлібний дар», «Козацька Рада», «Коблево», Marengo, «Перша гільдія», «Воздух», «Цельсій», Rada, «Вакцина», Nikita, ENTRE та ALIKO.

У 2023 році український завод «Національна горілчана компанія» випустив 89 млн пляшок горілчаної продукції, з яких 42,7 млн припали на бренд HLIBNY DAR. За перші вісім місяців 2024 року обсяг виробництва зріс до 124 млн пляшок.

Bayadera Group також є ексклюзивним імпортером продукції провідних світових брендів, зокрема Becherovka, Captain Morgan, Johnnie Walker, Baileys, White Horse, Bells, Black & White, Moët & Chandon, Glenmorangie, Hennessy, Belvedere та інших.

На міжнародному ринку компанія посідає друге місце серед українських експортерів горілки з часткою 20%. Продукція Bayadera Group представлена в 30 країнах, серед яких Німеччина, Італія, Іспанія, Польща та Латвія.