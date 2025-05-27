Британсько-український стартап Trypillian, що спеціалізується на розробці автономних бойових систем глибокого ураження, залучив $5 млн від ексміністра Великої Британії Брукса Ньюмарка. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Trypillian, заснований у 2024 році ветеранами та військовими експертами з України та Великої Британії, створює бойові технології, перевірені в умовах війни, зокрема системи deep strike, засоби бойового зв’язку та автономні рішення, які знижують ризики для бійців і підвищують ефективність на фронті.

Компанія має офіси в Лондоні та Києві, а українську команду майже повністю складають ветерани. Очолює Trypillian співзасновник і CEO Іван Матвейченко, учасник боїв за Бахмут і Соледар.

«Ми бачили війну на власні очі й об’єдналися, щоб створювати технології, які захищають Україну та рятують життя», – зазначив він.

Брукс Ньюмарк, колишній британський міністр у справах громадянського суспільства та ексдепутат парламенту, із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну через гуманітарну ініціативу Angels for Ukraine.

За три роки він допоміг евакуювати понад 35 000 цивільних із прифронтових зон. Як венчурний інвестор Ньюмарк підтримує оборонні технології. «Україна потребує надійних партнерів, а не порожніх обіцянок. Trypillian – це майбутнє не лише України, а й світу», – наголосив він.

Контекст

У першому кварталі 2025 року обсяг глобальних венчурних інвестицій досяг $126,3 млрд, що є найвищим показником за останні 11 кварталів, згідно зі звітом KPMG Venture Pulse. Ключовим драйвером став штучний інтелект, зокрема рекордне фінансування OpenAI у розмірі $40 млрд. Однак кількість угод скоротилася до 7551 – найнижчого рівня за останні роки. Інвестори обережно ставляться до більшості секторів, окрім ШІ.

В Україні венчурне фінансування залишається обмеженим через ризики, пов’язані з війною. Водночас нестабільність відкриває унікальні можливості. «Українські стартапи можуть розробляти важливі рішення для оборони, кібербезпеки, медицини та логістики. Для цього потрібна стратегія розвитку ШІ, державна підтримка інвестицій і співпраця з міжнародними партнерами», – зазначив Ілля Сегеда, керівник напряму консультацій з M&A у KPMG в Україні.