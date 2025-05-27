Британсько-український стартап Trypillian, що спеціалізується на розробці автономних бойових систем глибокого ураження, залучив $5 млн від ексміністра Великої Британії Брукса Ньюмарка. Про це повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- Trypillian, заснований у 2024 році ветеранами та військовими експертами з України та Великої Британії, створює бойові технології, перевірені в умовах війни, зокрема системи deep strike, засоби бойового зв’язку та автономні рішення, які знижують ризики для бійців і підвищують ефективність на фронті.
- Компанія має офіси в Лондоні та Києві, а українську команду майже повністю складають ветерани. Очолює Trypillian співзасновник і CEO Іван Матвейченко, учасник боїв за Бахмут і Соледар.
- «Ми бачили війну на власні очі й об’єдналися, щоб створювати технології, які захищають Україну та рятують життя», – зазначив він.
- Брукс Ньюмарк, колишній британський міністр у справах громадянського суспільства та ексдепутат парламенту, із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну через гуманітарну ініціативу Angels for Ukraine.
- За три роки він допоміг евакуювати понад 35 000 цивільних із прифронтових зон. Як венчурний інвестор Ньюмарк підтримує оборонні технології. «Україна потребує надійних партнерів, а не порожніх обіцянок. Trypillian – це майбутнє не лише України, а й світу», – наголосив він.
Контекст
У першому кварталі 2025 року обсяг глобальних венчурних інвестицій досяг $126,3 млрд, що є найвищим показником за останні 11 кварталів, згідно зі звітом KPMG Venture Pulse. Ключовим драйвером став штучний інтелект, зокрема рекордне фінансування OpenAI у розмірі $40 млрд. Однак кількість угод скоротилася до 7551 – найнижчого рівня за останні роки. Інвестори обережно ставляться до більшості секторів, окрім ШІ.
В Україні венчурне фінансування залишається обмеженим через ризики, пов’язані з війною. Водночас нестабільність відкриває унікальні можливості. «Українські стартапи можуть розробляти важливі рішення для оборони, кібербезпеки, медицини та логістики. Для цього потрібна стратегія розвитку ШІ, державна підтримка інвестицій і співпраця з міжнародними партнерами», – зазначив Ілля Сегеда, керівник напряму консультацій з M&A у KPMG в Україні.
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