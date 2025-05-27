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Trypillian, основанный в 2024 году ветеранами и военными экспертами из Украины и Великобритании, создает боевые технологии, проверенные в условиях войны, в том числе системы deep strike, средства боевой связи и автономные решения, снижающие риски для бойцов и повышающие эффективность на фронте.

Компания имеет офисы в Лондоне и Киеве, а украинскую команду почти полностью составляют ветераны. Возглавляет Trypillian соучредитель и CEO Иван Матвейченко, участник боев за Бахмут и Соледар.

«Мы видели войну своими глазами и объединились, чтобы создавать технологии, которые защищают Украину и спасают жизнь», – отметил он.

Брукс Ньюмарк, бывший британский министр по делам гражданского общества и экс-депутат парламента, с начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину через гуманитарную инициативу Angels for Ukraine.

За три года он помог эвакуировать более 35 000 гражданских из прифронтовых зон. Как венчурный инвестор Ньюмарк поддерживает оборонные технологии. «Украина нуждается в надежных партнерах, а не в пустых обещаниях. Trypillian – это будущее не только Украины, но и мира», – подчеркнул он.

Контекст

В первом квартале 2025 года объем глобальных венчурных инвестиций достиг $126,3 млрд, что является самым высоким показателем за последние 11 кварталов, согласно отчету KPMG Venture Pulse. Ключевым драйвером стал искусственный интеллект, в том числе рекордное финансирование OpenAI в размере $40 млрд. Однако количество сделок сократилось до 7551 – самого низкого уровня за последние годы. Инвесторы осторожно относятся к большинству секторов, кроме ИИ.

В Украине венчурное финансирование остается ограниченным из-за рисков, связанных с войной. В то же время нестабильность открывает уникальные возможности. Украинские стартапы могут разрабатывать важные решения для обороны, кибербезопасности, медицины и логистики. Для этого нужна стратегия развития ИИ, государственная поддержка инвестиций и сотрудничество с международными партнерами», – отметил Илья Сегеда, руководитель направления консультаций по M&A в KPMG в Украине.