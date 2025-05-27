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Британско-украинский стартап Trypillian получил $5 млн от бывшего британского министра

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Британско-украинский стартап Trypillian, специализирующийся на разработке автономных боевых систем глубокого поражения, привлек $5 млн от экс-министра Великобритании Брукса Ньюмарка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Подробности

  • Trypillian, основанный в 2024 году ветеранами и военными экспертами из Украины и Великобритании, создает боевые технологии, проверенные в условиях войны, в том числе системы deep strike, средства боевой связи и автономные решения, снижающие риски для бойцов и повышающие эффективность на фронте.
  • Компания имеет офисы в Лондоне и Киеве, а украинскую команду почти полностью составляют ветераны. Возглавляет Trypillian соучредитель и CEO Иван Матвейченко, участник боев за Бахмут и Соледар.
  • «Мы видели войну своими глазами и объединились, чтобы создавать технологии, которые защищают Украину и спасают жизнь», – отметил он.
  • Брукс Ньюмарк, бывший британский министр по делам гражданского общества и экс-депутат парламента, с начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину через гуманитарную инициативу Angels for Ukraine.
  • За три года он помог эвакуировать более 35 000 гражданских из прифронтовых зон. Как венчурный инвестор Ньюмарк поддерживает оборонные технологии. «Украина нуждается в надежных партнерах, а не в пустых обещаниях. Trypillian – это будущее не только Украины, но и мира», – подчеркнул он.

Контекст

В первом квартале 2025 года объем глобальных венчурных инвестиций достиг $126,3 млрд, что является самым высоким показателем за последние 11 кварталов, согласно отчету KPMG Venture Pulse. Ключевым драйвером стал искусственный интеллект, в том числе рекордное финансирование OpenAI в размере $40 млрд. Однако количество сделок сократилось до 7551 – самого низкого уровня за последние годы. Инвесторы осторожно относятся к большинству секторов, кроме ИИ.

В Украине венчурное финансирование остается ограниченным из-за рисков, связанных с войной. В то же время нестабильность открывает уникальные возможности. Украинские стартапы могут разрабатывать важные решения для обороны, кибербезопасности, медицины и логистики. Для этого нужна стратегия развития ИИ, государственная поддержка инвестиций и сотрудничество с международными партнерами», – отметил Илья Сегеда, руководитель направления консультаций по M&A в KPMG в Украине.

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