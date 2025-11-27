Європейська Бізнес Асоціація пропонує запровадити безперервне перебронювання для співробітників із чинними відстрочками або скоротити технічний інтервал перебронювання з 72 годин до трьох. Про це йдеться в заяві Асоціації 27 листопада.
- Пропозиція виникла у звʼязку з тим, що у багатьох компаній бронювання співробітників автоматично завершаться, коли спливе чинний статус критичності.
- Для значної частини компаній цей строк припадає на перші числа грудня 2025 року. Через це багато компаній ризикують втратити фахівців на час «вікна», коли відстрочка вже завершилася, а повторне бронювання ще неможливе.
- Йдеться насамперед про водіїв, технічних працівників та інших спеціалістів, які забезпечують безперебійну роботу критичної інфраструктури. За даними ЄБА, траплялися випадки, коли співробітники отримували повістки наступного дня після завершення відстрочки.
- Асоціація наголошує: збереження балансу між мобілізаційними потребами та стабільною роботою бізнесу є ключовим. Тривалі проміжки без броні можуть призвести до збоїв у роботі підприємств та втрати податкових надходжень, зазначають в Асоціації.
- ЄБА пропонує уряду скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин або впровадити механізм автоматичного безперервного перебронювання. Відповідний лист уже направлено прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру економіки Олексію Соболеву.
Контекст
З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюються через «Дію».
У вересні Кабмін передав Міноборони функції визначення критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх співробітників.
Із 3 вересня критично важливі підприємства, розташовані на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».
