Європейська Бізнес Асоціація пропонує запровадити безперервне перебронювання для співробітників із чинними відстрочками або скоротити технічний інтервал перебронювання з 72 годин до трьох. Про це йдеться в заяві Асоціації 27 листопада.

Деталі

Пропозиція виникла у звʼязку з тим, що у багатьох компаній бронювання співробітників автоматично завершаться, коли спливе чинний статус критичності.

Для значної частини компаній цей строк припадає на перші числа грудня 2025 року. Через це багато компаній ризикують втратити фахівців на час «вікна», коли відстрочка вже завершилася, а повторне бронювання ще неможливе.

Йдеться насамперед про водіїв, технічних працівників та інших спеціалістів, які забезпечують безперебійну роботу критичної інфраструктури. За даними ЄБА, траплялися випадки, коли співробітники отримували повістки наступного дня після завершення відстрочки.

Асоціація наголошує: збереження балансу між мобілізаційними потребами та стабільною роботою бізнесу є ключовим. Тривалі проміжки без броні можуть призвести до збоїв у роботі підприємств та втрати податкових надходжень, зазначають в Асоціації.

ЄБА пропонує уряду скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин або впровадити механізм автоматичного безперервного перебронювання. Відповідний лист уже направлено прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру економіки Олексію Соболеву.

Контекст

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюються через «Дію».

У вересні Кабмін передав Міноборони функції визначення критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх співробітників.

Із 3 вересня критично важливі підприємства, розташовані на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».