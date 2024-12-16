Дефіцит робочої сили і відключення електроенергії найбільше перешкоджають роботі бізнесу – опитування ІЕД

У листопаді сезонні фактори вплинули на ділові очікування. Відбулося незначне погіршення основних індикаторів на тлі скорочення середнього терміну нових замовлень, прискорення інфляції та загострення проблеми пошуку нових працівників. Дефіцит робочої сили знову став головною проблемою бізнесу. Про це свідчать результати щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів у листопаді серед 468 промислових підприємств.

Ключові факти

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) припинив зростання та зменшився із 0,23 у жовтні до 0,16 у листопаді, що лише трохи вище за показник вересня. Значення ІВДА зменшилося для всіх підприємств, незалежно від розміру, а показник мікропідприємств залишався найнижчим із від’ємним значенням.

Середній термін нових замовлень у листопаді скоротився із рекордного рівня у 7,9 місяця до 6,7 місяця на тлі збільшення частки підприємств, які працюють «з коліс», тобто із замовленнями менш ніж на місяць наперед – з 13% до 16%.

Бізнес не сумнівається в тому, що ціни продовжать зростати, але індекс очікуваних змін цін на сировину та матеріали після досягнення піку в жовтні (0,49) скоротився в минулому місяці до вересневого рівня у 0,44.

На ринку праці більшість підприємств не планує ніяких змін, хоча помітні позитивні явища: продовжила зростати частка підприємств із планами збільшити зайнятість у найближчі три–чотири місяці – з 13,8% до 14,1%, а частка бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, зменшилася з 14,4% до 4,2%.

Зростає проблема пошуку кваліфікованих працівників, зазначає ІЕД. Про цю проблему заявили 55,5% опитаних після 51,9% у жовтні. А некваліфікований персонал складно знайти 38,9% бізнесів після 34,8% у жовтні.

Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників як одна з головних перешкод для ведення бізнесу побив власний рекорд: у листопаді на цю проблему скаржилися вже 64% бізнесів, що вище не тільки, ніж у жовтні (57%), але й вище рекордного показника у серпні (63%). Ця проблема знову стала №1 для бізнесу.

Трійка лідерів перешкод залишилася такою самою, як і у жовтні, хоч і в іншій послідовності. На перше місце вийшов «брак робочої сили» із рекордним показником 64%. На другому місці – «небезпечно працювати». На третій сходинці – «зростання цін на сировину, матеріали і товари». Значення цього показника зросло із 43% до 48%.

Опитування проводилася 18–29 листопада, тому бізнес встиг відреагувати на відновлення в середині листопада регулярних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. Через це проблема «перебої з електро-, водо- і теплопостачанням» повернулася до переліку актуальних, встигла піднятися з п’ятої на четверту позицію і стати перешкодою для 34% бізнесів порівняно із 22% у жовтні.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року. Опитування за жовтень було проведено за підтримки Європейського Союзу та міжнародного фонду «Відродження» в межах спільної ініціативи «Європейське відродження України».