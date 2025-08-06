Частка українців, які довіряють президенту України Володимиру Зеленському, скоротилася до 58%, тоді як 35% висловлюють недовіру. Порівняно з червнем 2025 року, коли йому довіряло 65%, а не довіряло 30%, баланс довіри-недовіри знизився з +35% до +23%. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеному з 23 липня до 4 серпня.