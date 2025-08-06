Частка українців, які довіряють президенту України Володимиру Зеленському, скоротилася до 58%, тоді як 35% висловлюють недовіру. Порівняно з червнем 2025 року, коли йому довіряло 65%, а не довіряло 30%, баланс довіри-недовіри знизився з +35% до +23%. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеному з 23 липня до 4 серпня.
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Деталі
- За словами аналітиків, аналіз динаміки довіри до президента в контексті подій навколо Закону №12414 показує, що зниження довіри почалося ще на початку червня, тож до 22 липня 2025 року її рівень міг бути нижчим за 65%.
- Отже, не все падіння довіри на сім процентних пунктів пов’язане з ухваленням цього закону, хоча голосування все ж вплинуло, оскільки частина респондентів вказала його як причину недовіри, повідомили у КМІС.
- Експерти КМІС зазначають, що найбільше довіра знизилася серед молоді до 30 років: якщо на початку літа президенту довіряли 74% цієї групи, то зараз – 59%. У інших вікових категоріях також спостерігається спад, але менш виражений.
- За оцінками фахівців, попри протести та значний медійний резонанс, президент Зеленський зберігає високий рівень довіри та легітимності серед українців. Цьому, ймовірно, сприяла швидка реакція влади на протести і внесення нового закону до парламенту.
- Зазначається, що водночас стійкий спад довіри є тривожним сигналом, який вимагає від влади уваги та продуманих рішень.
Контекст
Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1022 дорослих респондентів у підконтрольних уряду регіонах України. Формальна похибка вибірки за звичайних умов із ймовірністю 0,95 і дизайн-ефектом 1,3 становить до 4,1% для показників близько 50% та до 1,8% для показників близько 5%. У воєнний час до цього додається певне систематичне відхилення.
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