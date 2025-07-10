Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі чергове опитування читачів щодо їхніх очікувань показника інфляції на кінець 2025 року. Це відбулося одразу після публікації офіційних даних про рівень споживчої інфляції у червні. Станом на 10:50 10 липня зібрано 774 голоси.

Ключові факти

Переважна більшість читачів Forbes Ukraine (92%) вважає, що наприкінці 2025 року офіційний показник споживчої інфляції залишиться двознаковим (тобто становитиме 10% або вище). Місяць тому кількість таких респондентів становила 87%.

Понад чверть (29%) респондентів очікують прискорення інфляції до 19% та більше.

Більше половини респондентів вважають, що споживча інфляція в кінці 2025 року перевищуватиме поточний рівень (14,3%).

За останній місяць середній розрахунковий показник інфляційних очікувань читачів Forbes Ukraine на кінець 2025 року змістився із діапазону 15−16% у діапазон 16−17%.

Ми свідомо провели опитування одразу після публікації новини про сповільнення річної динаміки Індексу споживчих цін у червні. Проте ця новина вочевидь не змогла охолодити інфляційні очікування.

Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

У червні місячний показник інфляції в Україні становив 0,8%. При цьому річний поканик інфляції очікувано сповільнився із 15,9% до 14,3%. Головним чинником очікуваного сповільнення інфляції було виключення із річного показника минулорічної зміни побутових тарифів на електроенергію, що становила 64% (а зараз вже перетворилася на 0% у річному показнику інфляції).

Натомість без урахування цього технічного чинника сповільнення інфляції не виглядає таким однозначним. Наприклад, для продовольчих товарів у річному вимірі в червні навіть спостерігалося подальше прискорення динаміки цін: із 22,1% у травні до 23,2%. Так, річне зростання цін на фрукти прискорилося із 33,5% до 51,7%, на м’ясо та м’ясопродукти – із 18,2% до 22,9%.

НБУ прогнозував зниження інфляції влітку 2025 року, а до кінця року, на думку регулятора, вона має становити 8,7%, повернувшись до однознакового рівня. Цьому сприятимуть нові врожаї, покращення енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.

Консенсус-прогноз українських та зарубіжних аналітиків, зібраний у червні 2025 року FocusEconomics, сформував очікування сповільнення показника споживчої інфляції до 8,9% на кінець 2025 року, а повний діапазон прогнозів становить 7,6−10,2%. У липні це ж опитування зафіксувало посилення інфляційних очікувань професійних економістів до 9,3%, а діапазон прогнозів змістився на 8−11,5%.

Таким чином, масові інфляційні очікування є значно вищими за очікування професійних економістів. Проте і останні вважають, що інфляція за підсумком року буде дещо вищою, ніж очікували донедавна.

Зважаючи на відсутність узагальнюючого показника інфляції, який би відображав динаміку витрат підприємств без галузевих особливостей, аналітичним відділом Forbes Ukraine створено новий показник Інфляція бізнесу, який відображає інфляцію витрат «офісного» бізнесу. Читайте докладніше про цей показник у новому числі журналу Forbes Ukraine. Спойлер: динаміка інфляції бізнесу дуже сильно відрізняється від тих тенденцій, які відбуваються із офіційним показником споживчої інфляції.