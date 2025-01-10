Зупинка транзиту нафти буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС і загрожує міжнародним арбітражем – Шмигаль

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, про це він заявив під час Години запитань до уряду в Верховній Раді 10 січня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

Шмигаль нагадав, що транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС.

Премʼєр наголосив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС.

За його словами, порушення Україною своїх міжнародних зобовʼязань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема до Угорщини, Словаччини та Чехії, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.

Контекст

Україна прокачує російську нафту за десятирічним контрактом від 2019 року між українською «Укртранснафта» та російською «Транснефть». Україна за 10 років мала отримати $1,5 млрд доходів за транзит – у середньому $150 млн на рік. Росія, за даними Bloomberg, заробляє на постачанні нафти через Україну близько $6 млрд на рік.

ЄС у 2022-му запровадив ембарго на 90% російської нафти. Виключення – транзит Україною для Угорщини, Словаччини та Чехії. Через своє географічне положення (не мають виходу до моря) ці країни страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив, заявляла тоді Рада ЄС.

У серпні 2024 року радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна виконуватиме свої контрактні зобовʼязання щодо транзиту російської нафти до ЄС до дати їх завершення, тобто продовжуватиме транзит нафти до Європи до кінця 2029-го. Раніше Подоляк заявляв, що транзит зупиниться з 1 січня 2025-го.