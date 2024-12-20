Росія призупинила прокачування нафти трубопроводом «Дружба». Угорська MOL очікує на відновлення за кілька днів

Росія 19 грудня призупинила транспортування нафти через трубопровід «Дружба» через технічні несправності. Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела Reuters. Оновлено о 17:15 за Києвом. Угорська нафтогазова компанія MOL заявила, що прокачування нафти відновиться найближчими днями, збій не вплине на забезпечення регіону.

Деталі

Цей нафтопровід зʼєднує родовища РФ з нафтопереробними заводами Європи, зокрема в Угорщині, Словаччині та Чехії, а також транспортує казахстанську нафту до Німеччини. Зараз постачання складає близько 300 тис. барелів на добу, що еквівалентно 1,3 млн тонн на місяць. Це основна сировина для НПЗ компанії MOL в Угорщині та Словаччині.

Проблема була виявлена на насосній станції Унеча, одній з найбільших у Центральній Росії. Поставки до Білорусі та країн ЄС були порушені. Термін усунення несправності поки невідомий: одне джерело зазначило, що проблему можуть вирішити за кілька днів, інше – що поставки не відновляться до кінця місяця.

Експорт нафти через західні порти РФ, як Усть-Луга, Приморськ і Новоросійськ, триває без змін.

Оновлено о 17:15 за Києвом. Постачання нафти трубопроводом «Дружба» буде відновлено протягом кількох днів, повідомила угорська компанія MOL у відповіді на запит Reuters.

Постачання нафти трубопроводом «Дружба» буде відновлено протягом кількох днів, повідомила угорська компанія MOL у відповіді на запит Reuters. НПЗ MOL працюють на повну потужність, а постачання партнерам і в роздрібну мережу здійснюється безперебійно. У країнах регіону є достатні стратегічні резерви, заявили в компанії.

Контекст

Північна гілка нафтопроводу «Дружба», що проходить через Білорусь, Польщу та Німеччину, була призупинена для постачання російської нафти до Європи з середини 2023 року через санкції ЄС.

Південна гілка нафтопроводу, яка обслуговує Угорщину, Словаччину та Чехію, отримала виняток від санкцій через їхню залежність від російських енергоресурсів.

Чехія отримує нафту з двох основних джерел: через нафтопровід «Дружба», частка якого у постачаннях у 2023 році становила 58%, а також через німецький трубопровід IKL, що з’єднується з італійським трубопроводом TAL.

4 грудня постачання нафти до Чехії південною гілкою «Дружби» було зупинене, але вже 6 грудня воно відновилося після двох днів перерви. Причина зупинки не уточнена, однак уряд Чехії зазначив, що енергетика стала частиною гібридної війни Росії проти Заходу.