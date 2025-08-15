У ніч на 15 серпня Самарська область РФ зазнала масованої атаки українських безпілотників. За даними губернатора В’ячеслава Федорищева, сили ППО збили 13 дронів, однак у Сизрані спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ), що належить «Роснефті», пише Moscow Times .

Деталі

Однією з цілей удару був Сизранський НПЗ, розповіли телеграм-каналу Shot місцеві жителі. За їх словами, близько п’ятої ранку почули серію вибухів, після яких на території НПЗ здійнялася сильна пожежа і стовп чорного диму. Це вже третя атака на підприємство з 2024 року.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського НПЗ. В ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора, зокрема НПЗ в Сизрані, йдеться у повідомленні.

За останній тиждень Сизранський завод став четвертим російським НПЗ, який зазнав ударів БпЛА: раніше атаки відбулися по підприємствах у Комі, Саратові та Слов’янську-на-Кубані. Також з початку серпня дрони уражали НПЗ у Рязані, Новокуйбишевську та Афіпську.

Контекст

Сизранський НПЗ має потужність 8,9 млн тонн нафти на рік, випускає близько 800 000 тонн бензину та 1,5 млн тонн дизпального.

Після серії атак три великі НПЗ «Роснефті» – Саратовський, Рязанський і Новокуйбишевський – повністю або частково зупинили переробку.

Раніше російський уряд продовжив заборону на вивезення з країни бензину у вересні та жовтні. Попри дію заборони, ціни на нафтопродукти в Росії з весни злетіли на 30% і продовжують зростати.

Співрозмовники Reuters в нафтових компаніях відзначали, що бензин дорожчає через недостатню пропозицію на внутрішньому ринку. Вони припустили, що в серпні та вересні Росії загрожує повторення повноцінної бензинової кризи – аналогічної тій, що сталася два роки тому, в 2021 році, а також у 2018-му.