Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Чинний президент Хорватії переміг у другому турі виборів. Він виступав проти допомоги ЄС та НАТО Україні

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У другому турі президентських виборів у Хорватії переміг чинний президент Зоран Мілановіч, свідчать дані Державної виборчої комісії країни. Міланович неодноразово виступав проти допомоги ЄС і НАТО Україні.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі

  • За даними виборчої комісії, Мілановіч набрав 74,68% голосів. За його візаві – кандидата від правлячої партії Хорватський демократичний союз Драгана Прімораца проголосували 25,34% виборців.
  • «Сприймаю це як схвалення моєї роботи в останні пʼять років, знак довіри до мене», – заявив Міланович. 
  • Після публікації результатів другого туру виборів Приморац визнав поразку. «Громадяни Хорватії висловилися, і нам потрібно поважати їхнє рішення», – сказав він.

Контекст

Міланович раніше очолював Соціал-демократичну партію Хорватії. Він неодноразово критикував Україну, заявляючи, що вона є «найбільш корумпованою у світі країною». Він виступав проти допомоги Євросоюзу і НАТО Києву. 

Міланович не підтримав участь Хорватії в програмі НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання (NSATU). Наразі Хорватія та Угорщина – єдині країни-члени ЄС, які входять до НАТО і не беруть участі в NSATU. 

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович називав Мілановіча «пуделем Путіна».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні