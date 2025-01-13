У другому турі президентських виборів у Хорватії переміг чинний президент Зоран Мілановіч, свідчать дані Державної виборчої комісії країни. Міланович неодноразово виступав проти допомоги ЄС і НАТО Україні.

Деталі

За даними виборчої комісії, Мілановіч набрав 74,68% голосів. За його візаві – кандидата від правлячої партії Хорватський демократичний союз Драгана Прімораца проголосували 25,34% виборців.

«Сприймаю це як схвалення моєї роботи в останні пʼять років, знак довіри до мене», – заявив Міланович.

Після публікації результатів другого туру виборів Приморац визнав поразку. «Громадяни Хорватії висловилися, і нам потрібно поважати їхнє рішення», – сказав він.

Контекст

Міланович раніше очолював Соціал-демократичну партію Хорватії. Він неодноразово критикував Україну, заявляючи, що вона є «найбільш корумпованою у світі країною». Він виступав проти допомоги Євросоюзу і НАТО Києву.

Міланович не підтримав участь Хорватії в програмі НАТО зі сприяння Україні в галузі безпеки та навчання (NSATU). Наразі Хорватія та Угорщина – єдині країни-члени ЄС, які входять до НАТО і не беруть участі в NSATU.

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович називав Мілановіча «пуделем Путіна».