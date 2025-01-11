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Холодна війна за Арктику. Що стоїть за заявами Трампа про Гренландію та Канаду і до чого тут Китай з Росією? Пояснює Вікторія Германн з Arctic Institute

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

Трамп, Гренландія і Канада /колаж Анастасія Левицька

фото The Arctic Institute Фото колаж Анастасія Левицька

Новобраний президент США Дональд Трамп вже місяць нервує союзників заявами про приєднання Канади та Гренландії до складу Сполучених Штатів. Точка кипіння сталася в останні два дні. Що стоїть за його заявами та чому Арктика важлива для США? Інтерв'ю

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Дональд Трамп 7 січня відмовився обіцяти, що не використає силу для приєднання Гренландії до США та назвав її абсолютною необхідністю для нацбезпеки США. В цей же день на острів прибув його син Дональд-молодший.

Наступного дня Трамп опублікував карту з Канадою у складі США, а його соратник та американський бізнесмен Ілон Маск грубо вилаяв канадського прем’єра Джастіна Трюдо, який заперечує можливість приєднання країни до США.

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