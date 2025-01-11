Холодна війна за Арктику. Що стоїть за заявами Трампа про Гренландію та Канаду і до чого тут Китай з Росією? Пояснює Вікторія Германн з Arctic Institute

Новобраний президент США Дональд Трамп вже місяць нервує союзників заявами про приєднання Канади та Гренландії до складу Сполучених Штатів. Точка кипіння сталася в останні два дні. Що стоїть за його заявами та чому Арктика важлива для США? Інтерв'ю

Дональд Трамп 7 січня відмовився обіцяти, що не використає силу для приєднання Гренландії до США та назвав її абсолютною необхідністю для нацбезпеки США. В цей же день на острів прибув його син Дональд-молодший.

Наступного дня Трамп опублікував карту з Канадою у складі США, а його соратник та американський бізнесмен Ілон Маск грубо вилаяв канадського прем’єра Джастіна Трюдо, який заперечує можливість приєднання країни до США.