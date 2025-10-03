У третьому кварталі в Україні зареєстрували 86 704 нових ФОПів, тоді як припинили діяльність 53 343. Чистий приріст склав 33 361 ФОП, що становить приблизно +38,5% від кількості новостворених у цьому кварталі. Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот» від 3 жовтня.

Деталі

За 9 місяців 2025 року, за даними Єдиного державного реєстру, відкрито понад 225 000 ФОПів, що майже відповідає показникам за аналогічний період 2024 року. Водночас 213 293 підприємці припинили діяльність, що на 11% більше, ніж торік. Іноземцями було зареєстровано 1 648 нових ФОПів.

Від початку року в Україні з’явилося 225 046 нових ФОПів, що майже не відрізняється від минулорічних показників. Після спокійного початку року кількість реєстрацій зростала: у січні відкрито 21 400 бізнесів, а у вересні – рекордні 29 600.

Закрилося 213 293 ФОПів, що на 11% більше, ніж за той же період 2024 року. Зокрема, 45 000 із закритих цього року ФОПів були зареєстровані у 2024 році. Загалом чистий приріст склав 15 000 ФОПів.

Найбільше нових ФОПів з’явилося у Києві (30 500), на Дніпропетровщині (22 200), Львівщині (17 200), Київщині (16 700) та Одещині (16 400). Найвищі показники закриття зафіксовано у Києві (27 500), на Дніпропетровщині (19 100), Харківщині (17 700) та Одещині (16 100).

Найпопулярніша сфера серед нових ФОПів – торгівля: роздрібна (29%) та оптова (8%). Далі йдуть IT, ресторанний бізнес та інформаційні послуги. Закриваються ФОПи переважно у тих же сферах: торгівля, IT та індивідуальні послуги.

Жінки становлять 60% нових ФОПів у 2025 році, а в Сумській області їх частка сягає 63%. Вони активно обирають послуги, освіту, виробництво одягу та медицину. Чоловіки частіше займаються кур’єрською доставкою, логістикою, будівництвом та ремонтом техніки.

Іноземці також активно відкривають ФОПи: 1 648 нових підприємців – нерезиденти, переважно з Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Контекст

У першому півріччі 2025 року в Україні відкрилося 18 277 нових компаній, що майже збігається з показником за аналогічний період 2024 року. Натомість кількість закритих бізнесів зросла на 19% і склала 6 653 компанії. Чистий приріст склав 11 624 компанії, що є найнижчим результатом за останні п’ять років.

Порівняно з 2021 роком, до початку повномасштабного вторгнення, кількість нових юридичних осіб скоротилася в 1,6 раза. Зокрема, 97 новостворених компаній припинили діяльність менш ніж за пів року. Це трохи більше, ніж у 2024 році (92), але значно менше, ніж у 2021 році (264).