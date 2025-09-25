У «Клубі білого бізнесу» на середину вересня перебували 6619 компаній і понад пів тисячі ФОПів. За останній квартал їх кількість скоротилася на 26%. Переважно бізнеси із білого списку працюють в торгівлі, а знаходяться у Києві та на Дніпропетровщині. Про це повідомив Опендатабот з посиланням на дані податкової служби.

Деталі

За другий квартал зі списку вибули 3227 компаній, тоді як додалося лише 940, свідчать дані Державної податкової служби. Загалом на середину вересня у ньому перебувають 6619 компаній та 530 фізичних осіб-підприємців.

Попри скорочення кількості платників, їхня частка у надходженнях до зведеного бюджету у січні–серпні 2025 року зросла на 2,78% – до 13,26% від усіх податкових платежів, або 185,22 млрд грн, заявляла раніше ДПС.

Найбільше «білого бізнесу» зосереджено у торгівлі та ремонті автотранспорту – 1485 компаній, переробній промисловості (1054) та агросекторі (952).

Лідером серед регіонів є Київ, де зареєстровано 1689 компаній, або чверть усіх учасників, далі йдуть Дніпропетровщина, Київщина, Львівщина та Полтавщина.

Серед учасників – 20 компаній з доходами понад 10 млрд грн за 2024 рік, ще 220 мають обороти від 1 до 10 млрд грн. Найбільшу групу складають середні підприємства з доходами від 10 до 100 млн грн – 2751 компанія.

Окремо виділяються 66 компаній, що належать до фінансово-промислових груп, зокрема 38 з них пов’язані з групою «Агропросперіс» .

. До переліку також входять 530 ФОПів, більшість із яких працюють у торгівлі. Найбільша концентрація підприємців – у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Клуб об’єднує бізнес, що відповідає суворим критеріям прозорості: відсутність податкових боргів та порушень протягом трьох років, своєчасна звітність, відкрита структура власності та стабільні фінансові результати. Попри це, в оновленому списку опинилися три компанії у стані припинення та одна з відкритою справою про банкрутство.

Контекст

Станом на середину липня до «Клубу білого бізнесу» входили 8882 компанії. Від січня до переліку приєдналися 4113 компаній, тоді як 3228 вибули.

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює адміністрування податків під час воєнного стану та вводить концепцію «Клубу білого бізнесу».

Цей закон створює перелік платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства та отримують пільги в умовах воєнного стану. До нього можуть увійти юрособи, ФОПи, включно з резидентами «Дія.City», які відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня зарплат.

Учасники Клубу отримують мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), прискорені камеральні перевірки, відшкодування ПДВ, швидке надання податкових консультацій і персонального комплаєнс-менеджера для дистанційної взаємодії, зокрема через відеозв’язок.