Податкова перевірятиме підприємців за наявності кількох підстав, які свідчать про ризиковану діяльність. Для ФОПів 3-4 груп достатньо двох підстав, для 1-2 груп – від трьох. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла в.о. голови податкової Леся Карнаух.
Ключові факти
- «Це може бути заява від громадян про ухилення від сплати податків, зарплату в конвертах, наявність інформації про роботу без касового апарату, або інші порушення», – каже Карнаух.
- Виключення становлять підприємства, які виробляють підакцизні товари. Для них не діє мораторій на перевірки.
- Також планові перевірки залишаться для бізнесу, який має високий ступінь ризиковості, попереджає Карнаух. Як приклад порушень вона привела – неповернення валютної виручки, інформація від правоохоронних органів про ухилення, чи мінімізацію сплати податків.
- До моменту оголошення мораторію податкова провела 30 000 фактичних перевірок бізнесу.
Контекст
На засіданні 21 липня РНБО підтримала запровадження мораторію на перевірки бізнесу державними структурами.
Під заборону потрапили перевірки податкових, митних, правоохоронних та інших органів, повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
«Наше завдання – прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень», – написала Свириденко.
Кабмін у плані, презентованому 18 липня, запропонував ввести п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних та органів ринкового нагляду.
