Податкова перевірятиме підприємців за наявності кількох підстав, які свідчать про ризиковану діяльність. Для ФОПів 3-4 груп достатньо двох підстав, для 1-2 груп – від трьох. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла в.о. голови податкової Леся Карнаух.